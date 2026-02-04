Turismo dominicano apuesta al mercado mexicano con Meet in Paradise

David Collado, durante su "Meet in Paradise" en México, expone los atractivos de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, trasladó a la capital mexicana el roadshow 2026 Meet in Paradise, una jornada celebrada en el Centro Banamex que concentró a más de 1,600 representantes de la industria turística.

La convocatoria integró a agentes de viajes, turoperadores, medios especializados y masivos, líderes de opinión y embajadores de marca procedentes de Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, Aguascalientes, Baja California, Cuernavaca, Chihuahua, Ciudad Juárez, Mérida, Puebla, Puerto Vallarta, Monterrey y Veracruz, entre otros puntos estratégicos del país.

Encabezado por Collado, Meet in Paradise funcionó como una vitrina para exponer la propuesta turística dominicana, resaltando playas de clase mundial, patrimonio cultural, gastronomía, capacidad hotelera y una oferta diversificada dirigida a segmentos como lujo, bodas, MICE y turismo de experiencias, se destacó en la nota de prensa del ministerio.

"Hoy estamos aquí más que promocionando un destino, le estamos mostrándole una experiencia única que los mexicanos deben vivir", afirmó el ministro. El funcionario puso en contexto el peso de México como mercado emisor y su incidencia en el crecimiento sostenido que registra el turismo dominicano, que recibe más de un visitante por su número de habitante.

Al referirse a los resultados, recordó que el año pasado 163,579 mexicanos viajaron a República Dominicana, cifra que supuso un incremento del 39.3 % en comparación con 2024. Con ese desempeño, México se ubicó como el octavo país emisor de turistas hacia Quisqueya, por encima de Chile, Brasil y Francia.

El encuentro fue diseñado como una herramienta estratégica para afianzar relaciones con los principales actores del sector turístico mexicano y abrir nuevas vías de cooperación e inversión, ratificando a México como uno de los mercados prioritarios para República Dominicana.

Nueva experiencia

El programa combinó espacios de capacitación interactiva, paneles temáticos y experiencias culturales y gastronómicas, facilitando un acercamiento directo a la marca República Dominicana. En esta edición se sumó el componente académico, fortaleciendo el enfoque formativo y de desarrollo de talento para la industria.

En total, participaron 57 estudiantes y representantes de universidades como ESDIE, Universidad Intercontinental, Universidad Anáhuac, Universidad Latinoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Negocios ISEC, lo que permitió tender puentes entre el sector turístico, la academia y las nuevas generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/collado-en-mexico2-682ed883.jpeg La cultura dominicana y su colorido fueron parte de las exposiciones compartidas durante el encuentro. (FUENTE EXTERNA)

Los asistentes vivieron una inmersión en la identidad dominicana mediante actividades que incluyeron catas de ron, clases de baile con ritmos caribeños, elaboración de casabe y sesiones de pintura inspiradas en paisajes del país, concebidas para transmitir la autenticidad y hospitalidad del destino.

El avance sostenido del turismo dominicano cuenta, además, con el respaldo de una conectividad aérea en expansión. Durante 2025, el tráfico directo entre ambos países alcanzó aproximadamente 1,461 vuelos, con una ocupación promedio del 64 %, lo que facilitó el acceso y respondió a una demanda en aumento.

El perfil del viajero mexicano confirma ese atractivo integral: el 47 % viaja motivado por el descanso y la desconexión, el 24 % por la calidad de la planta hotelera y el 18 % por el interés en propuestas culturales. Estos elementos se reflejan en una estadía promedio cercana a los 8 días.

Con Meet in Paradise, el Ministerio de Turismo dio a conocer su hoja de ruta para este año y volvió a subrayar su apuesta por el mercado mexicano, apoyándose en la formación, la profesionalización y el fortalecimiento del ecosistema turístico como ejes de un crecimiento sostenible.