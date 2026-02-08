Abinader afirma el Gobierno elimina trabas y acelera la recuperación del turismo en Puerto Plata

El presidente Luis Abinader durante su intervención en la inauguración del hotel Holiday Inn Cofresí, donde destacó las acciones del Gobierno para la recuperación del turismo en Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró hoy que el Gobierno ha venido eliminando las principales trabas que afectaban el desarrollo del turismo en Puerto Plata, mediante una estrategia integral que combina inversión pública, atracción de marcas hoteleras internacionales, fortalecimiento institucional y mejora de infraestructuras.

Durante su intervención en la inauguración del hotel Holiday Inn-Cofresí, el mandatario sostuvo que la ausencia de marcas internacionales —sobre todo norteamericanas— incidió en el retroceso del destino. Afirmó que el objetivo del Gobierno es relanzar Puerto Plata con una oferta hotelera moderna y competitiva.

"Cuando tenemos marcas internacionales, Puerto Plata vuelve a una comunidad turística global que nunca debió perder", expresó el gobernante.

El presidente Abinader agregó que el gobierno ha intervenido problemas estructurales que afectaban la imagen del destino, como la rehabilitación de playas, el ordenamiento urbano, la eliminación de focos de contaminación, la modernización de vertederos y una inversión superior a 600 millones de pesos, en la recuperación integral de Playa Sosúa.

Abinader reiteró que su gobierno impulsa un modelo de desarrollo turístico planificado y sostenible, orientado a consolidar a Puerto Plata como un destino relanzado, competitivo y con una oferta diversificada, en coordinación con el sector privado y las comunidades.

Cifras récords de turistas visitantes en el 2025

El ministro de Turismo, David Collado, informó que en el 2025 Puerto Plata recibió 2.2 millones de turistas vía cruceros, estableciendo un récord histórico para la provincia. Indicó que más del 95 % de los cruceristas desembarcan y consumen en el destino, dinamizando la economía local.

"De eso se trata, de que el turismo no se quede dentro de las instalaciones, sino que impacte a la gente", afirmó Collado.

Asimismo, señaló que durante el 2025 se alojaron en Puerto Plata alrededor de 450,000 turistas, recuperando los niveles del 2019. Destacó que una parte significativa del flujo turístico está llegando por el Aeropuerto Internacional del Cibao, situación que será fortalecida con la construcción de la Autopista del Ámbar, que reducirá el trayecto entre Santiago y Puerto Plata a unos 30 minutos.

Proyecto Punta Bergantín

Collado explicó que la recuperación del destino respondió a una planificación estratégica iniciada en los primeros 100 días de gestión, que incluyó la adquisición de terrenos estratégicos para el proyecto Punta Bergantín, con el respaldo del Banco Central y la Fiduciaria Banreservas, permitiendo el desarrollo de un proyecto turístico con más de 1,000 habitaciones y una inversión superior a los 100 millones de dólares