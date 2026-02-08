Inauguran hotel Holiday Inn Cofresí Puerto Plata con una inversión de US$26 millones

El presidente Luis Abinader (centro) y el ministro de Turismo David Collado (izq.), junto a otras personalidades, durante el corte de cinta de la inauguración del hotel Holiday Inn Cofresí Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

Con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, y del ministro de Turismo, David Collado, fue inaugurado el hotel Holiday Inn Cofresí Puerto Plata, un nuevo proyecto turístico que integra 115 habitaciones en su etapa de preapertura y una inversión aproximada de 26 millones de dólares, ampliando la oferta hotelera de la región Norte.

El discurso central del acto fue pronunciado por Silvia Vela Constanza, en representación del Consejo de Administración de Atland Barnachmen SAS, empresa promotora y propietaria del proyecto, quien afirmó que la apertura del hotel representa una apuesta estratégica por el país y por Puerto Plata.

"Hoy, no solo inauguramos un hotel; hoy celebramos una decisión de país y la confianza en la República Dominicana, en su estabilidad y en su gente", expresó.

Vela Constanza destacó que Puerto Plata fue la puerta de entrada del turismo internacional al país y que actualmente vive una etapa de renovación que debe ser acompañada de inversiones responsables, visión de largo plazo y estándares de clase mundial.

Señaló que el proyecto forma parte del esfuerzo por revitalizar y reposicionar la provincia como uno de los destinos más completos y competitivos del Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/08/whatsapp-image-2026-02-08-at-10015-pm-1-82f45f4c.jpeg Espacios al aire libre del Holiday Inn Cofresí, que incluyen una piscina diseñada para el entretenimiento de los visitantes. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/08/whatsapp-image-2026-02-08-at-10017-pm-684909a7.jpeg El Holiday Inn Cofresí, nuevo atractivo turístico de Puerto Plata. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ ) ‹ >

Vela Constanza indicó que el hotel cuenta con una ubicación estratégica que facilita la conectividad con los principales atractivos turísticos de la zona norte, incluyendo el centro histórico de la ciudad, el Parque Nacional Isabel de Torres, Playa Dorada, Cabarete y Sosúa, así como con los principales puertos de cruceros del país.

La ejecutiva detalló que la inversión de 26 millones de dólares permitió la construcción de 115 habitaciones, además de restaurante, lobby bar, piscina, áreas comunes y espacios para eventos corporativos y sociales, diseñados para responder a las nuevas dinámicas del turismo moderno.

Abinader destaca presencia de empresas hoteleras norteamericanas

Durante la actividad, el presidente Abinader resaltó la importancia de la llegada de marcas hoteleras internacionales al destino, al señalar que "uno de los factores que afectó el desarrollo de Puerto Plata fue la ausencia de marcas norteamericanas", lo que, a su juicio, está siendo revertido con proyectos como este.

El ministro de Turismo valoró la apertura del hotel como parte del proceso de recuperación integral del destino y destacó que la coordinación entre el sector público y privado ha sido clave para atraer inversiones y nuevas habitaciones hoteleras que impulsen el crecimiento sostenido del turismo en la provincia.

En tanto, el inversionista Jaime Santana Bonetti subrayó que Holiday Inn es una de las marcas hoteleras más reconocidas y confiables del mundo, respaldada por InterContinental Hotels Group (IHG), conglomerado que cuenta con más de 6,600 hoteles en más de 100 países y un programa de lealtad con más de 150 millones de miembros.

Por su parte, Ricardo Félix informó que la operación del hotel generará más de 100 empleos directos e indirectos. Anunció que el mismo equipo desarrollador replicará este concepto con un nuevo hotel Holiday Inn de 116 habitaciones en la región sur, previsto para el primer trimestre del 2027.