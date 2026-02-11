Rusia exploró la posibilidad de reabastecer combustible en RD en ruta hacia Cuba; pero no se logró

De acuerdo con información compartida con Diario Libre, Rusia exploró la posibilidad de que sus aeronaves realizaran escalas técnicas por la falta de combustible en Cuba. ( FUENTE EXTERNA. )

En un escenario de creciente tensión geopolítica y logística, el puente aéreo entre la Federación de Rusia y el Caribe atraviesa uno de sus momentos más críticos.

De acuerdo con información compartida con Diario Libre, Rusia exploró la posibilidad de que sus aeronaves realizaran escalas técnicas en la República Dominicana para recargar combustible, como alternativa ante el desabastecimiento energético que paraliza a Cuba.

Sin embargo, este intento de salvamento logístico fracasó: proveedores dominicanos rechazaron suministrar carburante a aerolíneas rusas por temor a las restricciones impuestas por los Estados Unidos y a posibles represalias contra el comercio dominicano.

¿Qué motivó la suspensión de vuelos entre Rusia y Cuba?

Este revés ha dejado a las autoridades aeronáuticas rusas con opciones mínimas y forzó una decisión drástica.

La agencia federal de aviación civil de Rusia, Rosaviatsia, informó que las aerolíneas del país suspenderán temporalmente sus vuelos comerciales hacia Cuba una vez completen la evacuación de los pasajeros que aún permanecen en la isla.

La necesidad de buscar alternativas en la República Dominicana surgió tras el anuncio del Gobierno cubano sobre la ausencia total de combustible para aviación, situación que entró en vigor esta semana. Según las fuentes consultadas, esta escasez es atribuida por Moscú a la presión ejercida por Washington.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó la situación en Cuba como "realmente crítica" y sostuvo que las medidas estadounidenses están generando dificultades operativas severas para el transporte internacional.

Ante la imposibilidad de reabastecerse en aeropuertos como La Habana o Varadero, y tras recibir la negativa de proveedores en República Dominicana, aerolíneas como Rossiya —del grupo Aeroflot— y Nordwind se vieron obligadas a desmontar su programa regular de vuelos.

Sin un punto de escala técnica seguro en la cuenca del Caribe, las aeronaves no pueden completar el trayecto de regreso a Moscú con el combustible y la carga necesarios.

El impacto humano es inmediato. Se estima que alrededor de 4,000 turistas rusos permanecen en polos turísticos de la isla. Para gestionar la situación, Rosaviatsia detalló que en los próximos días Rossiya operará exclusivamente vuelos de retorno desde La Habana y Varadero hacia Moscú.

Una vez garantizado el regreso organizado de estos pasajeros, el programa de vuelos quedará suspendido "hasta que la situación cambie".

Impacto económico y logístico en la región

El operador turístico Pegas Touristik canceló la venta de nuevos paquetes hacia Cuba, aunque aseguró que los viajeros que ya se encuentran en el destino regresarán a Rusia dentro de los plazos previstos.

La paralización de esta ruta representa un golpe económico adicional para el sector turístico cubano. Durante 2025, Rusia se consolidó como uno de los principales mercados emisores hacia la isla, con más de 131,000 visitantes, solo por detrás de Canadá.

Aunque el Ministerio de Transporte de Rusia y Rosaviatsia mantienen contacto con las autoridades cubanas para buscar soluciones, la negativa de proveedores en terceros países como la República Dominicana evidencia el alcance práctico de las sanciones estadounidenses y el aislamiento logístico que enfrenta Moscú en el hemisferio occidental.

El Kremlin ha prometido seguir explorando vías diplomáticas y comerciales junto a La Habana para resolver la crisis aeroportuaria. Sin embargo, el temor de actores económicos dominicanos a posibles sanciones secundarias por parte de su principal socio comercial, Estados Unidos, sugiere que el corredor aéreo entre Rusia y el Caribe continuará interrumpido en el corto plazo.