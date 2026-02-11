La llegada de visitantes crece 5.5 % en enero y supera las 1,219,606 personas

David Collado, ministro de Turismo, ofrece las cifras de visitantes a la República Dominicana del mes de enero de 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La industria turística dominicana arrancó el año con buen pie, ofreciendo servicios y experiencias a 1,219,606 visitantes que llegaron al país tanto por vía aérea como marítima en enero, para un crecimiento de 5.5 % con relación al mismo período del 2025, cuando estuvieron en el país 1,155,484 visitantes.

"El año 2026 pinta muy positivo para la República Dominicana", aseguró el ministro de Turismo, David Collado, quien indicó que está cantidad es 14.2 % superior a la del 2024 y hasta 61 % respecto al 2019, año previo a la pandemia del Covid-19.

Al realizar la presentación de resultados, este miércoles en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Collado enfatizó que, solo vía aérea, el país superó la barrera de los 800,000 pasajeros en un mes de enero, con 825,847 -709,886 extranjeros y 115,960 étnicos -, para un crecimiento de 8.7 %, respecto al 2025.

Crecimiento de Sudamérica y América Central

América Latina sigue ocupando un lugar central en el crecimiento de las llegadas aéreas a Quisqueya: solo desde este destino llegaron 19,333 turistas más que en enero del 2025, para una variación de 15 %.

Así, la región ocupa una participación de 21 %, solo detrás de América del Norte (59 %), que lideró las llegadas desde Estados Unidos (un crecimiento de 4%) y Canadá (con un 24 %).

Dentro de los siete países de residencia desde los cuales viajaron más turistas a la República Dominicana, Colombia presentó el mayor crecimiento, con un 27 %, seguido de Argentina, con un 17 %.

"Este crecimiento en América Latina le ha dado un soporte a nuestro país", manifestó Collado, debido a que el mercado latinoamericano ha amortiguado los descensos que llegaron a tener los viajes desde Estados Unidos, Canadá y los principales países emisores de Europa durante el 2025 debido al panorama de incertidumbre y tensiones comerciales que influenciaron la dinámica de viajes.

La viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, subrayó también el crecimiento que presentó la región de América Central y el Caribe, que sumó 4,973 pasajeros aéreos adicionales, para una subida del 5 %.

En tanto, los viajes desde Europa aumentaron un 12 % en enero, destacando los arribos de italianos (23 % más que en el 2024) y franceses (11 %).

Vistos por aeropuerto, el Aeropuerto de Punta Cana recibió al 63 % de los pasajeros que llegaron en enero (523,307), para un crecimiento del 10 % respecto a enero del 2025, seguido de las Américas, terminal a la que llegó el 18 % (151,340), para un 7 %.

El Aeropuerto del Cibao registró un 9 % del total de llegadas aéreas en el citado período, (76,106 pasajeros en enero), para un alza de 7 %; Puerto Plata acumuló el 6 % (49,305 pasajeros), para un descenso del 4 %, y La Romana consignó un 2 % (13,789 pasajeros), para un crecimiento de 4 %.

Llegada de cruceristas

En tanto, la llegada de pasajeros vía marítima fue de 393,759 cruceristas, para una baja de 0.5 %, 1,796 por debajo de los 395,555 que abordaron un crucero en enero del 2025.

El 37 % de los cruceristas llegó por Taíno Bay, con 147,055 pasajeros a bordo, seguido de Amber Cove, con un 26 % (111,110 cruceristas); La Romana, con un 16 % (62,663); Isla Catalina, con un 5 % (20,726), y Cabo Rojo, también con un 5 % (20,558).

Ocupación hotelera

En tanto, la ocupación hotelera rondó el 82 % en enero del 2025.

A pesar de que es un destino emergente, Miches destacó con la ocupación hotelera más alta de ese período, con un 94 %, seguido de:

Bayahíbe (89%),

Bávaro Punta Cana y La Romana (ambos con un 88 %)

Sosúa-Cabarete (91 %)

Juan Dolio-Boca Chica (79 %).