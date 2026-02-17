El Ministerio de Turismo firma acuerdo con Visa para fortalecer la promoción turística

El Ministerio de Turismo de la República Dominicana suscribió un acuerdo con Visa Inc., con el objetivo de reforzar la promoción turística internacional del país y afianzar su liderazgo como principal destino turístico del Caribe.

Con esta nueva asociación, las autoridades buscan ir más allá del volumen de llegadas y concentrarse en la experiencia del viajero como un elemento decisivo.

El acuerdo llega en momentos en los que la República Dominicana alcanzó más de 11.6 millones de visitantes en el 2025, cifra que confirma el dinamismo del sector y su peso creciente en la economía nacional.

Visa, presente en más de 200 países y territorios, aportará su red global de pagos digitales y su alcance entre millones de tarjetahabientes para amplificar la visibilidad del destino dominicano en mercados estratégicos.

Entre ellos destacan Estados Unidos, principal emisor de turistas hacia el país, así como Canadá, Europa y América Latina.

Campañas de promoción

Según informaron ambas entidades en una nota de prensa, la alianza (que convierte al país en el primero en el Caribe en concretar este acuerdo con la multinacional de pagos) contempla campañas conjuntas de promoción, estrategias segmentadas, beneficios exclusivos y experiencias dirigidas a viajeros internacionales, además de activaciones diseñadas para incentivar el viaje y el consumo en destino.

El propósito es acompañar al turista desde la planificación hasta el retorno a casa, con propuestas que integren:

Hoteles,

Gastronomía,

Entretenimiento,

Comercios

Experiencias culturales.

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el acuerdo marca "un paso firme hacia un turismo más moderno, conectado y centrado en las personas", subrayando que la meta es que cada visitante se sienta valorado y respaldado durante su estadía.

De su lado, el vicepresidente senior y gerente general de Visa para el Caribe y Centroamérica, Jorge Lemus, destacó que esta colaboración apunta a un modelo turístico "más innovador, inclusivo y sostenible", con énfasis en modernización, digitalización y crecimiento económico.