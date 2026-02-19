El Ministerio de Turismo presenta proyecciones turísticas a líderes financieros de Nueva York

David Collado y Jacqueline Mora frente al local de JP Morgan en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de una agenda estratégica de alto nivel desarrollada en la ciudad de Nueva York, el Ministerio de Turismo de República Dominicana sostuvo importantes encuentros con representantes de JP Morgan, Bank of America y Standard & Poor´s y American Express, así como con otros actores relevantes del sistema financiero internacional.

Durante estas reuniones, el ministro y la viceministra técnica de Turismo, David Collado y Jacqueline Mora, presentaron las proyecciones del turismo dominicano para este 2026, destacando el crecimiento sostenido del sector, su resiliencia y su papel protagónico en la economía nacional.

En el encuentro, explicaron por qué el turismo es el principal sector productivo de República Dominicana y cómo forma parte de las conversaciones estratéficas en los grandes espacios donde se toman decisiones globales, más allá de las cifras de llegadas y de la inversión.

Solo en enero de este año, la República Dominicana recibió la visita de 1,219,606 viajeros, para un aumento de 5.5 % respecto a enero del 2024. El dato muestra que el año inició con un buen pie, tras la llegada de hasta 11.6 millones de visitantes, el flujo turístico más alto registrado hasta entonces.

Un destino confiable

Collado presentó que el turismo dominicano continúa posicionándose como un destino confiable para la inversión, respaldado por datos sólidos, planificación estratégica y una visión de desarrollo sostenible que inspira confianza en los mercados internacionales.

Más que un crecimiento sostenido, el turismo dominicano "se consolida con visión, datos y credibilidad internacional, proyectándose como uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico del país", según se resaltó en una nota de prensa.