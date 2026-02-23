Cae un 6 % en enero la llegada de turistas a Cuba

Sin combustible, las calles están vacías en La Habana. ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

Cuba recibió en enero 184,833 viajeros internacionales, un 5.9 % menos que en el mismo mes de 2025, la peor cifra en al menos 13 años (sin contar los años de la COVID-19), según datos difundidos ayer por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

El turismo, sector esencial de la economía cubana, se encontraba ya en crisis en el ejercicio previo, cuando se registraron las peores cifras desde 2002 (sin contar los años de la COVID-19). Pero la inestabilidad geopolítica en el Caribe este enero pasado le ha golpeado fuertemente.

El número de viajeros de los dos mayores mercados emisores, Canadá y Rusia, subió un 12 y un 31 %, respectivamente, hasta los 99.727 y los 15,688 pasajeros. También se incrementaron los visitantes procedentes de Argentina (7,336) y China (3,460).

Retroceso

Sin embargo, la mayoría de mercados experimentaron retrocesos, algunos de carácter marcado, como es el caso de la comunidad cubana en el exterior, que cayó más de un 40 %, hasta los 12,574 viajeros; y de Estados Unidos, que cedió un 50.1 %, hasta los 6,997.

También sufrieron un descenso las cifras de México (3,384), Francia (2,939), España (2,641) y Colombia (2,333).

Las perspectivas para los próximos meses -plena temporada alta en la isla- no son halagüeñas debido a los efectos del asedio petrolero a la isla. El país registró en 2025 poco más de 1.8 millones de visitantes extranjeros, frente al objetivo gubernamental de 2.6 millones.

El impacto de la falta de energía La debilidad del sector turístico cubano, motor económico durante años, tiene como principales factores la grave crisis económica y energética que sufre el país -que repercute en los servicios y la experiencia-, el recorte de rutas aéreas y las sanciones estadounidenses. El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano, por su aporte al producto interno bruto (PIB).