Aeropuerto de Punta Cana es reconocido

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) fue reconocido en los 2025 ASQ Customer Experience Awards, otorgados por el Airports Council International World (ACI World), como uno de los mejores aeropuertos del mundo en experiencia al pasajero, al obtener por novena vez esta distinción y retomar un reconocimiento que había logrado durante ocho años consecutivos, consolidando su liderazgo regional.

El galardón fue otorgado en la categoría "Best Airports at Departures", por tamaño y región, dentro del segmento de Latinoamérica y el Caribe, para aeropuertos con un tráfico anual de entre 5 y 15 millones de pasajeros. La premiación reconoce la excelencia en el servicio desde la perspectiva directa de los viajeros, quienes evalúan su experiencia durante su permanencia en la terminal.

El reconocimiento cobra especial relevancia porque el programa Airport Service Quality (ASQ) se basa en encuestas realizadas en tiempo real a pasajeros. A nivel global, cerca de 707,000 viajeros fueron encuestados.

En esta edición, 100 aeropuertos del mundo fueron reconocidos por su excelencia.