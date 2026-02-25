Colombia se afianza como un mercado clave para el turismo de la República Dominicana

El concurrido estand de la República Dominicana en la feria Anato 2026 en Colombia. ( MINISTERIO DE TURISMO RD )

Colombia está ganando cada vez mayor relevancia en la principal actividad económica de la República Dominicana: el turismo. Más allá del idioma y la cultura compartida, los colombianos ansían conocer los atractivos del país y vivir experiencias nuevas en el Caribe, lo cual le permite a la industria local proyectar una llegada de hasta 430,000 turistas colombianos al cierre de este 2026.

En la apertura de la cuadragésima quinta edición de la Vitrina Turística de Anato 2026 –el evento más importante de la industria turística en Colombia–, el ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, aseguró que espera un crecimiento de hasta un 10 % en la llegada de turistas de ese país al cierre del año, luego de que Colombia se constituyera como el cuarto mayor destino emisor de turistas hacia Dominicana en el 2025, con 400,936 visitantes.

"Este es un mercado extremadamente importante para nuestro país", enfatizó Collado, quien explicó que el 80 % de los colombianos eligen a Punta Cana al momento de visitar a la República Dominicana, lo que los ha llevado a mostrar la diversidad del país, dando promoción a otros destinos que también pueden visitar como Puerto Plata, Santiago, Miches, Bayahíbe, Santo Domingo y Las Terrenas.

Recordó que esta es la tercera vez que el país participa en la feria turística colombiana, espacio donde las autoridades lograron sostener alrededor de 1,200 reuniones con actores clave del sector a través de las 46 empresas dominicanas que se dieron cita en Bogotá.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/portada-rd-en-feria-turistica-anatojpg-1-a45d3d87.jpeg Aguie Lendor, vicepresidenta de Asonahores; el embajador dominicano en Colombia, Félix Aracena; el ministro de Turismo, David Collado y el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera. (FUENTE EXTERNA)

Reforzando la conectividad aérea

Como parte de las mencionadas reuniones se incluyen encuentros con aerolíneas como Copa Airlines, Wingo y Avianca, para garantizar la cantidad de asientos necesarios para lograr la meta deseada de turistas colombianos al cierre del 2026.

El vicepresidente de Comunicaciones de la aerolínea dominicana Arajet, José Gregorio Cabrera, aseguró que la compañía está en un proceso de establecer alianzas con aerolíneas colombianas para ampliar su capacidad de hacer interconexiones.

El año pasado, Arajet movilizó a alrededor de 360,000 pasajeros desde y hacia el país sudamericano, así como a más de 50,000 pasajeros en conexiones a través de sus rutas en Bogotá, Medellín y Cartagena.

430,000

Turistas colombianos se proyecta visiten la República Dominicana en 2026.

En tanto, la gerente general de Copa Airlines para el Caribe-Norte, Ibelca Vásquez, manifestó el interés de la aerolínea panameña en seguir ampliando su oferta en Dominicana.

Muestra de ello es la reciente apertura de la ruta Panamá-Puerto Plata, la cual abre una opción más para turistas como los colombianos de conocer este destino.

A un mes de su lanzamiento, la ocupación de asientos en los vuelos pasó de un 60 % a un 90 %.

Potencial de inversión

Aunque Colombia aún mantiene una participación casi nula en términos de inversión en infraestructuras turísticas en el país –manteniendo una mayor presencia en inversión inmobiliaria–, lo cierto es que existe apetito por invertir. "De Latinoamérica son Argentina y Colombia las personas que yo más recibo para la inversión individual. Cuando hacemos estas ferias, nos abordan turoperadores que se dedican a levantar inversión para llevar interesados en ellas (al país)", explicó la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora.

Aunque la República Dominicana cabe 23 veces en territorio colombiano, lo cierto es que el país mantiene cautivo a un segmento ávido por explorar y ser partícipes del turismo local.

Puerto Plata "en su mejor momento" Puerto Plata fue el principal destino turístico que las autoridades promocionaron durante la Vitrina Turística Anato 2026, con la aspiración de captar más inversiones, fortalecer la conectividad aérea con más oferta de vuelos y motivar a los colombianos a conocerlo. Sobre su desarrollo, Collado indicó que Puerto Plata se encuentra "en su mejor momento", debido a que iniciativas turísticas como Punta Bergantín lo han puesto en el punto de mira de los inversionistas. "Todos los apartamentos y complejos turísticos, incluyendo a Playa Dorada, se venden en planos; hay una sobreventa en Puerto Plata", manifestó.