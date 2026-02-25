El ministro de Turismo, David Collado, resaltó la creciente participación de los colombianos en la llegada de turistas hacia la República Dominicana, estimando que el país tiene la capacidad de atraer entre 420,000 y 430,000 colombianos para el 2026.

Al inaugurar el estand de la República Dominicana en la cuadragésima quinta edición de la Vitrina Turística Anato 2026 en Bogotá, Collado consideró que esta meta es lograble, tras los arribos de 400,936 turistas en el 2025, tres veces más que los poco más de 100,000 visitantes que llegaban desde la nación sudamericana previo a la pandemia del covid-19.

"Ese aporte convierte a Colombia en el cuarto país emisor de turistas a nuestra hermosa República Dominicana", manifestó.

Indicó que el país analiza seguir fortaleciendo su conectividad aérea directa con otros destinos potenciales para los gustos de los colombianos, como Puerto Plata, que tiene una oferta de sol y playa pero también una apuesta al segmento de lujo con el desarrollo de Punta Bergantín.

"Inaugurar este estand nos llena de orgullo,y refleja lo que ha venido sucediendo en la República Dominicana", manifestó el funcionario, quien indicó que la expectativa del ministerio es seguir expandiendo la oferta por toda América Latina.

El estand de la República Dominicana

El estand de la República Dominicana en Anato 2026 cuenta con dos niveles sobre los 300 metros cuadrados, albergando mesas para 46 empresas coexpositoras dominicanas entre las que se encuentran hoteles, clústeres, entidades financieras, aerolíneas y proyectos en desarrollo, un pequeño salón para entrevistas y presentaciones y un salón de reuniones para realizar negociaciones y acuerdos de manera privada.

Collado aseguró que el interés por Colombia es tan alto que otras 40 empresas se quedaron fuera de la feria este año, debido a que a cada estand se le permite un máximo de delegaciones y tamaño de sus estands.

El funcionario se hizo acompañar del presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Paniagua; el embajador de la República Dominicana en Colombia Felix Aracena; la vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Aguie Lendor, y la presidenta del consejo directivo del Clúster Turístico Destino Punta Cana, Birgitt Heinsen.