Entregarán remozada en marzo la plaza de vendedores de la playa de Sosúa

El Gobierno dominicano entregará en marzo la primera etapa del remozamiento de la plaza de los vendedores en la playa de Sosúa, Puerto Plata, tras poco más de cinco años desde los inicios del proyecto de recuperación y reordenamiento de este litoral en el 2021.

Así lo informó el ministro de Turismo, David Collado, quien indicó que la plaza constituye una inversión de 500 millones de pesos en procura de incentivar la actividad turística y comercial de la zona.

"Entre el 15 al 20 de marzo, estamos entregando la playa Sosúa, donde estamos erradicando la prostitución y el abuso a nuestros niños, niñas y adolescentes y dando un mensaje claro al mundo de que el turista que busque eso, que se vaya a otro lado, pues en República Dominicana no será bien recibido", enfatizó Collado durante su participación en la cuadragésima quinta edición de Vitrina Turística Anato 2026, celebrada en Bogotá, Colombia.

Inversiones en deportes acuáticos

El funcionario destacó que existen inversiones por alrededor de casi 400,000 dólares en patrocinio en torneos de deportes de olas y viento que se están impulsando en la zona de Cabarete.

Recordó que la institución que dirige tiene el interés de impulsar el reordenamiento y la revitalización de las inmediaciones de Playa Encuentro. Explicó que, a pesar de que el proyecto se encuentra obstaculizado por temas legales, la institución ya cuenta "con los planos listos" para hacer una intervención similar a la que se hizo en Sosúa.

Colaboración colombiana en el Teleférico de Puerto Plata

"Creemos en la reorganización", puntualizó Collado, quien indicó que la inversión en Puerto Plata sobrepasa los 1,400 millones de pesos, lo que incluye el arreglo de aceras, contenes y calles en el centro histórico de la ciudad, la rehabilitación de infraestructuras de playa y de plantas de tratamiento.

Colombia contribuye al teleférico de Puerto Plata

Paralelo a la celebración de la oferta turística dominicana en Bogotá, una delegación de la empresa de movilidad colombiana Transmilenio se encontraba este miércoles realizando inspecciones técnicas en el Teleférico de Puerto Plata, con el objetivo de realizar un estudio final que determine por dónde se debe comenzar su remozamiento.

"El resultado que salga de Transmilenio, es lo que va a hacer la República Dominicana (en el teleférico). Esto es sin costo; se consiguió diplomáticamente. Los vendedores del teleférico los trajimos a Colombia, y ahora (los técnicos de Transmilenio) están allá (en Puerto Plata)", explicó.

Resurgir de Puerto Plata

Indicó que la construcción de nuevos hoteles y de edificaciones para fines turísticos está provocando el despegue de Puerto Plata como destino turístico, uno de los motivos por los cuales se eligió que su promoción fuera prioridad este año en la cuadragésima quinta edición de la Vitrina Turística Anato 2026.

Esto también ha ayudado a fortalecer la conectividad en el destino, ya que incrementar las frecuencias aéreas depende de la capacidad que tiene la provincia para alojar a nuevos visitantes. "Ya todo está caminando, paso a paso", manifestó.

Indicó que Puerto Plata está teniendo una sobreventa en planos de apartamentos y complejos turísticos, incluyendo proyectos dentro de Playa Dorada.

"Puerto Plata está en su mejor momento", concluyó.