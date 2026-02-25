La República Dominicana presentó su oferta turística en feria Anato 2026

El ministro de Turismo, David Collado, expone sobre los atractivos del país en la Vitrina Turística Anato. ( FUENTE EXTERNA )

Bajo los eslóganes "Dominicana te sonríe" y "Dominicana lo tiene todo", más de 1,300 representantes de turoperadores, agencias de viajes y empresarios turísticos colombianos conocieron, en la víspera de la cuadragésima quinta edición de la Vitrina Turística Anato 2026 la feria turística más importante de Colombia y una de las más relevantes en Sudamérica, los principales destinos del país.

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, resaltó la vinculación cultural e histórica de Quisqueya con Colombia, territorio desde el cual llegaron al país 400,936 turistas en el 2025, para un crecimiento del 19 % frente al 2024 y el triple desde los niveles prepandemia, en los que se recibían alrededor de 100,000 turistas.

"Somos un país pequeño, de diez millones de personas, pero somos un país grande en sentimiento, corazón y determinación", afirmó el funcionario, tras destacar que el país ofrece confianza, seguridad y experiencias únicas a todo aquel que lo visita.

Llegadas desde Colombia

La viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, subrayó que Colombia aporta el 5 % del total de turistas que están llegando a la República Dominicana, por lo que cinco de cada cien turistas es colombiano.

Atraídos por el precio, calidad, seguridad y puntualidad en los servicios, Dominicana recibe a cerca de 30,000 turistas mensuales de esa nación, de los cuales el 47 % viajan en familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/whatsapp-image-2026-02-25-at-123321-am-5270029c.jpeg Viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/whatsapp-image-2026-02-25-at-123320-am-1-1c3209f4.jpeg Viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Durante el 2025, estos llegaron a través de 3,973 vuelos, de los cuales 1,166 fueron desde la aerolínea de bajo costo Arajet.

Punta Cana representa el destino más visitado, con el 75 % de los colombianos que lo reciben, mientras que el 28 % viaja hacia la Zona Colonial.

Actividades

Seis de cada 10 colombianos que se hospedan en los hoteles salen y realizan actividades de excursión. De estas, el 63 % de las actividades que realizaron costó menos de 100 dólares, mientras que el 71 % hizo un pago con tarjeta de crédito.

"Ofrecemos un turismo de calidad, pero también accesible", resaltó Mora.

128,425

Dominicanos visitaron Colombia en el 2025, de los cuales el 43 % fueron jóvenes adultos

Turismo recíproco

Se trata de un intercambio recíproco: 128,425 dominicanos visitaron Colombia en el 2025, de los cuales el 43 % son jóvenes adultos entre 21 a 35 años, el 33 % viajó por primera vez y el 80 % atraído por el ocio y la gastronomía colombiana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/21708047-ab60-44de-86a6-3aa1fe582651-c367b4d1.jpg Collado expone ante touroperadores, agentes de viajes y empresarios turísticos en Bogotá. (FUENTE EXTERNA)

Destinos promocionados

Collado presentó las bondades de Miches, Samaná y el casco urbano de Santo Domingo, siendo este año Puerto Plata el principal destino promocionado como la cuna del turismo.

Asimismo, Mora presentó el calendario de experiencias que tendrá disponible Santo Domingo durante el 2026 a los turoperadores, empresarios y agencias de viajes.

Presente edición

La cuatrigésima quinta edición de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) 2026 es un evento que reúne a los representantes del sector turístico más relevantes de Sudamérica.

La presente edición acoge a más de 1,600 expositores y coexpositores y unos 54,000 visitantes profesionales. Además, cuenta con más de 24,000 citas agendadas y la presentación de 32 destinos colombianos.

La feria está dedicada al Caribe mexicano, con la exhibición de Quintana Roo. Según las autoridades colombianas, la feria (que se celebra del 25 al 27 de febrero en los pabellones de Corferias, en Bogotá), proyecta generar más de 135 millones de dólares en negocios y más de 234,000 contactos comerciales.

Asonahores destaca relevancia de Colombia En el marco de la Anato 2026, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) reafirmó la importancia estratégica del mercado colombiano para el crecimiento sostenido del turismo dominicano, al destacar que en el 2025 el país recibió cerca de 395,000 turistas colombianos, una cifra récord que representa un crecimiento superior al 12 % con respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Turismo dominicano. Con estos números, Colombia se consolida como uno de los principales emisores de turistas hacia la República Dominicana en América Latina y aporta alrededor del 28 % de los visitantes sudamericanos que ingresaron al país el año pasado. La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, subrayó que Colombia ha pasado de ser un mercado emergente a uno consolidado y estratégico, con impacto directo en la ocupación hotelera, la conectividad aérea y el empleo, impulsado por el trabajo conjunto entre el sector público y privado y la diversificación de la oferta turística. Destacó, además, el perfil del turista colombiano como un visitante que consume experiencias fuera del hotel y dinamiza toda la cadena de valor del sector, al tiempo que reafirmó el compromiso del país de seguir fortaleciendo su promoción en Colombia durante su participación en la Vitrina Turística de Anato 2026.