Presentan en Punta Cana proyecto de ciudad inteligente

El proyecto Larimar City & Resort se perfila como la primera smart city planificada de la República Dominicana, concebida como un modelo integral de desarrollo urbano sostenible en el Caribe.

Ubicado en una elevación natural a 100 metros sobre el nivel del mar, con vista abierta al Caribe y en una zona privilegiada de Punta Cana, el desarrollo abarca más de 3.6 millones de metros cuadrados, según informó Juan Andrés Romero H, CEO de Larimar City & Resorts, en visita a Diario Libre.

Presentado como "La joya del Caribe", Larimar integra zonas residenciales, villas privadas, hoteles, áreas empresariales y de coworking, además de dos campos de golf de nueve y 18 hoyos, espacios deportivos, parques, restaurantes, clubes de playa, centro de salud y universidad. La propuesta combina bienestar, tecnología y diseño consciente en armonía con el entorno natural, con una visión orientada tanto a residentes como a inversionistas.

Según explicó Romero, el proyecto está respaldado por el grupo español Clerhp, cotizado en el mercado BME Growth desde 2016, con más de 180 proyectos ejecutados en los últimos 15 años en Europa y América Latina.

Actualmente, en fase inicial de construcción, el plan contempla más de 2,200 viviendas en distintas tipologías y ya ha generado más de 1,000 empleos directos e indirectos, consolidándose como uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos que desarrolla el país.