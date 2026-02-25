Puerto Plata: el destino estrella que se promociona en la Feria Anato 2026

La República Dominicana participa por tercer año consecutivo en la Vitrina Turística Anato 2026, la feria turística más importante de Colombia, en la que autoridades y empresarios de la industria perfilan a Puerto Plata como el principal destino estrella en esta edición.

Más que sol y playa, la Novia del Atlántico aguarda historia para sus visitantes y promete una transformación de su turismo orientado hacia el lujo con el proyecto Punta Bergantín, con el que hoteleros e inversionistas buscan relanzar la participación de la industria en la provincia.

En la víspera del evento (en el que el Ministerio de Turismo realizó una presentación), su viceministra técnica, Jacqueline Mora, manifestó el interés de que los colombianos (que ya tienen un marcado interés por el atractivo de Punta Cana, lugar al que llegaron el 78 % de los pasajeros aéreos en el 2025) conozcan todo lo que puede ofrecer Puerto Plata, que representa la cuna del turismo dominicano.

Solo en el 2025 llegaron a la República Dominicana 400,936 turistas colombianos, siendo el segundo destino emisor de turistas de mayor crecimiento en Sudamérica, solo por detrás de Argentina.

La promoción de Punta Bergantín

La directora de Sostenibilidad de Punta Bergantín, Leonela Vólquez, aseguró que Anato 2026 ha servido de plataforma para dar a conocer el proyecto a inversionistas y empresas interesadas.

"Esto promueve ser un proyecto totalmente innovador en la zona norte de Puerto Plata, porque viene a renovarla Queremos traer el turismo de lujo, todo en un mismo espacio", enfatizó.

Para ello, la delegación del proyecto turístico ha preparado distintos paquetes de venta, enfocados en seguir impulsando el desarrollo inmobiliario turístico, etapa en la que actualmente se encuentra la iniciativa junto a la construcción de hoteles.

En estos paquetes se incluyen:

* Lotes de terrenos para la construcción de apartamentos o villas

* Apartamentos y terrenos en las inmediaciones del campo de golf

* Paquetes individualizados de acuerdo al interés y a la necesidad de los clientes.

Indicó que la participación del proyecto en el 2025 contribuyó a darlo a conocer, y para esta edición se aspira al cierre de acuerdos con compradores interesados.

Participa Villa Montellano

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/en-anato-2026-se-muestran-los-atractivos-de-punta-bergantin-y-santiago-entre-otros-destinos-dominicanos-0b31fe51.jpeg Punta Bergantín forma parte del municipio de Villa Montellano y es parte de la gran promoción del país en Anato 2026. (IRMGARD DE LA CRUZ)

Punta Bergantín forma parte del municipio de Villa Montellano, una comunidad de aproximadamente 22,200 habitantes con una historia dentro de la producción cañera, actividad que ahora se está reorientando hacia el turismo.

La Alcaldía de Villa Montellano participa por primera vez de la cuadragésima quinta edición del evento, en el que el síndico Héctor Rafael Almonte Santana destacó cómo el pueblo ha comenzado a dinamizarse desde que comenzó la iniciativa.

"Las personas se están activando para lo que viene. Vemos un movimiento sobre todo inmobiliario, de infraestructura y levantamiento de edificaciones como villas, apartamentos, urbanizaciones y los negocios se han ido adecuando y preparando", manifestó

Indica que esto es visible en la remodelación y apertura de ferreterías, farmacias y centros comerciales, entre otros locales. "Ha sido un resurgimiento total", aseguró.

Cómo representante del municipio, el incumbente aseguró que tiene altas expectativas de que se logren acuerdos favorables que se traduzcan en apoyo y bienestar para la economía local. "Esta es la primera vez que nos estamos consignando como municipio turístico", remarcó.

A punto de iniciar

La delegación dominicana se prepara para inaugurar su estand ferial en la cuadragésima quinta edición de Vitrinas Turísticas Anato 2025, que se celebra del 25 al 27 de febrero en Bogotá, Colombia.

El evento (el más importante de Colombia y uno de los más relevantes de la industria turística latinoamericana) reunirá a más de 1,600 expositores y coexpositores y más de 54,000 visitantes profesionales.

Además, cuenta con más de 24,000 citas agendadas y la presentación de 32 destinos colombianos.

La edición estará dedicada al caribe mexicano, con la exhibición de Quintana Roo. Según las autoridades colombianas, la feria (que se celebra del 25 al 27 de febrero en los pabellones de Corferias, en Bogotá), proyectan generar más de 135 millones de dólares en negocios y más de 234,000 contactos comerciales.