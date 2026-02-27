Aumento en la oferta de vuelos: el principal resultado de la feria Anato 2026 para RD

Un avión de la aerolínea colombiana Avianca en el aeropuerto de Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

La conectividad aérea entre varios destinos de la República Dominicana y Colombia fue el principal resultado que dejó la versión 45 de la Vitrina Turística Anato 2026 para el país, con la concretización de varios acuerdos para expandir la oferta de vuelos entre ambas naciones.

Como parte de las nuevas conexiones, el Ministerio de Turismo (Mitur), que estuvo representando al país, formalizó acuerdos con la aerolínea JetSmart, la cual opera desde diciembre de 2025 seis frecuencias semanales desde Medellín y Cali hacia Punta Cana, con una ocupación superior a 88 % y que aporta alrededor de 13,400 asientos.

Además, se iniciaron negociaciones con la línea aérea Wingo para evaluar una nueva ruta directa hacia Puerto Plata, impulsando el desarrollo turístico de la costa norte, según indica una nota de prensa del Mitur.

Con esa empresa de transporte aéreo se sostuvieron reuniones para la renovación del acuerdo, garantizando más de 149 mil asientos al año. Durante el año pasado, la ocupación de los vuelos en las cuatro rutas existentes fue de 96 %, con una frecuencia de 15 vuelos promedio a la semana.

También se efectuó una reunión con la aerolínea dominicana Arajet, que aporta más de 272 mil asientos al año en siete rutas desde Colombia, con una ocupación promedio de 76 % y una frecuencia de 20 vuelos, en promedio, a la semana.

De igual forma, el documento de prensa establece que se realizaron reuniones clave con las aerolíneas Copa y Avianca para optimizar el tránsito desde Centro y Latinoamérica.

La empresa Avianca aporta más de 320 mil asientos, con tres rutas provenientes de Bogotá y Medellín, con una ocupación promedio de 82 % y con una frecuencia de 27 vuelos, en promedio, cada semana.

En tanto, Copa Airlines suma alrededor de 718 mil asientos, con dos rutas provenientes desde Panamá, con una ocupación superior al 87 % y una frecuencia de 70 vuelos promedio por semana.

Presentación de destinos

Asimismo, se llevaron a cabo más de 20 presentaciones técnicas, dirigidas a agentes de viajes, destacando los destinos emergentes y las nuevas infraestructuras, como los parques temáticos Dominicania y Panaca, así como el turismo de naturaleza y aventura.

Durante 2025, el mercado colombiano aportó 400,936 turistas, lo que representa un crecimiento de un 19.1 % frente al año anterior.

Estos resultados posicionan a esa nación suramericana como el cuarto país emisor de turistas a nivel global para República Dominicana y el segundo desde Latinoamérica, representando el 4.5 % del total de llegadas internacionales.

Este flujo de visitantes genera un impacto económico vital: más de 245 millones de dólares en divisas netas, la creación de 21,000 empleos y una recaudación tributaria superior a los 3,213 millones de pesos dominicanos, destaca la nota de prensa.

La delegación dominicana estuvo encabezada por el ministro David Collado y compuesta por 45 empresas coexpositoras.