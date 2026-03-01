×
Gobierno presenta al Banco Mundial plan para el desarrollo turístico de Pedernales

Las autoridades esperan recibir una cooperación técnica del organismo multilateral para identificar oportunidades

    Gobierno presenta al Banco Mundial plan para el desarrollo turístico de Pedernales
    Construcción de hoteles en Cabo Rojo, Pedernales. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Turismo, Carlos Peguero, presentó el plan integral de la provincia Pedernales y la región Enriquillo a representantes del Banco Mundial, con el objetivo de iniciar una asistencia técnica no reembolsable orientada a identificar las inversiones necesarias para que el destino se consolide como un referente de desarrollo regional.

    Peguero, también director ejecutivo de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Turístico de Pedernales, presentó la iniciativa, estructurada en dos ejes estratégicos: la inversión a través del Fideicomiso Pro-Pedernales y la implementación de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad y el bienestar social.

    Destacó que el proyecto prioriza la mejora de los servicios básicos, el fortalecimiento del capital humano y la generación de oportunidades para las comunidades locales.

    • "En su primera etapa, Cabo Rojo contempla la construcción de aproximadamente 4,700 habitaciones hoteleras, lo que generará empleos directos e indirectos y dinamizará la economía del sur", puntualizó el funcionario.

    Durante la misión, la delegación del Banco Mundial, integrada por especialistas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Corporación Financiera Internacional (IFC), realizará visitas de campo y se reuniones con autoridades y actores clave de los sectores turismo, planificación y desarrollo regional.

    Consolidar a Cabo Rojo

    Los especialistas trabajarán junto al Gobierno dominicano para consolidar a Cabo Rojo como un destino turístico de alto nivel y como catalizador del desarrollo económico y social en la región Enriquillo, según establece una nota de prensa. 

    El encuentro refuerza la colaboración entre el Gobierno dominicano y el organismo multilateral, en el marco de una misión que busca impulsar el desarrollo turístico de Cabo Rojo como motor económico e inclusivo para la región Enriquillo

