CEO de Meliá destaca a Abinader como referente de alianza público-privada en el turismo

El CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, afirmó este lunes que el presidente Luis Abinader es el mandatario que mejor ejemplifica la colaboración público-privada en el turismo. Hizo el planteamiento durante la inauguración de la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá.

Escarrer agradeció el respaldo del Gobierno y resaltó el interés del jefe de Estado en mantener la competitividad del país, impulsar el desarrollo de las comunidades y fortalecer el bienestar de los trabajadores del sector. Destacó que la hospitalidad del pueblo dominicano es el principal activo del destino.

"Gracias presidente porque siempre es un motivo de inspiración para todos nosotros, les puedo asegurar que el mayor tesoro de este país es la hospitalidad, es la simpatía, es la idiosincracia del pueblo dominicano. Eso es un gran tesoro que hay que preservar al máximo, porque es lo que hace diferente a este país de cualquier otro", manifestó el CEO de Meliá Hotels International.

Abinader, por su parte, exaltó el legado del fundador de la cadena y sostuvo que la formación del capital humano es clave para consolidar el liderazgo turístico. Indicó que la apertura del centro, en alianza con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), honra su memoria al promover la capacitación técnica, refiere una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-61347-pm-1-89305e30.jpeg Fuente externa (LA ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO GABRIEL ESCARRER JULIÁ OPERARÁ BAJO LA MODALIDAD DE HOTEL ESCUELA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-61344-pm-1-ad14b3ce.jpeg Fuente externa (INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO GABRIEL ESCARRER JULIÁ.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-61344-pm-9be3f2b0.jpeg Fuente externa (LA OFERTA ACADÉMICA CONTEMPLA, ADEMÁS, CAPACITACIÓN EN SERVICIOS DE HABITACIÓN.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-61343-pm-9680dafa.jpeg Fuente externa (CORTE DE CINTA DE LA INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO GABRIEL ESCARRER JULIÁ.) ‹ >

Impacto de la Escuela de Hostelería y Turismo en Bávaro-Punta Cana

Al conmemorarse el 91 aniversario del nacimiento de Gabriel Escarrer Juliá, el presidente afirmó que la inauguración de esta escuela representa la mejor manera de honrar su memoria, al impulsar la formación técnica, la creación de capacidades y el fortalecimiento del turismo como uno de los principales motores económicos del país.

Conforme la nota, la escuela, primera en operar dentro de un complejo hotelero en Bávaro–Punta Cana, capacitará a miles de trabajadores y residentes de la zona en áreas como cocina, recepción, servicios de habitación, inglés e informática aplicada al turismo.

El ministro de Turismo, David Collado, explicó que la iniciativa surgió tras una reunión con el mandatario, quien expresó la necesidad de reforzar la formación técnica en una zona donde se concentra gran parte del crecimiento poblacional y turístico del país. Destacó el respaldo del empresario Gabriel Escarrer, quien asumió el compromiso de construir el centro educativo y dedicarlo en honor a su padre.

En tanto, la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, afirmó que la apertura de la nueva Escuela de Formación en Hostelería y Turismo responde a la visión de fortalecer la competitividad del país a través del capital humano, en un contexto en el que el turismo demanda personal cada vez más cualificado.

Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá

La Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá operará bajo la modalidad de hotel escuela y proyecta capacitar y actualizar a más de 4,500 trabajadores del sector, así como beneficiar a más de mil personas de las comunidades de Verón y zonas aledañas interesadas en integrarse al mercado laboral turístico.

El centro cuenta con cinco aulas completamente equipadas, incluyendo espacios especializados en informática con recepción integrada, restaurante, cocina y áreas de housekeeping; además de oficinas administrativas para el personal del INFOTEP y soporte de mantenimiento de infraestructura y equipos.

Los programas formativos estarán enfocados en las áreas de mayor demanda del sector turístico y hotelero, abarcando especialidades como cocina con énfasis en técnicas culinarias, pastelería, seguridad alimentaria y gestión de cocina, así como bar y restaurante, que incluye servicio al cliente, mixología y administración de establecimientos. También se impartirá formación en recepción, orientada a los procesos hoteleros, la atención al huésped y la gestión de reservas.

La oferta académica contempla además capacitación en servicios de habitación, que comprende la preparación de camaristas, mayordomos, amas de llaves y personal de gobernanza, así como programas dirigidos a mandos medios y gerentes. De manera transversal, se integrarán cursos de inglés e informática aplicado al entorno hotelero, con el propósito de fortalecer las competencias técnicas y comunicativas del personal.