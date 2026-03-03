Ministerio de Turismo inicia revitalización del parque San Miguel en la Ciudad Colonial

El ministro de Turismo, David Collado, encabeza el acto simbólico de colocación de bloques que marca el inicio de la rehabilitación del parque San Miguel, en la Ciudad Colonial. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este martes los trabajos de revitalización del emblemático parque San Miguel y su entorno, en la Ciudad Colonial, como parte de los esfuerzos de recuperación de espacios públicos en el centro histórico.

De acuerdo con una nota de prensa, la intervención abarcará el parque San Miguel, la Plaza Iglesia San Miguel, el callejón Sal Si Puedes y las calles que rodean el área, incluyendo un tramo de las vías José Reyes y Juan Isidro Pérez.

“Hoy estamos nuevamente aquí, en ese gran esfuerzo de continuar rescatando y embelleciendo nuestra Ciudad Colonial y todo su entorno”, expresó el Collado.

El ministro destacó que, gracias a la transformación que experimenta la Ciudad Colonial, el 8 % de los turistas que llegan al país visitan este destino, declarado Patrimonio de la Humanidad.

¿Que abarca la intervención?

Los trabajos contemplan la colocación de nuevo pavimento, ampliación de aceras y la implementación de plataforma única en tramos de calles circundantes. Además, incluyen la rehabilitación de redes de agua, alcantarillado y electricidad, nueva iluminación y la siembra de árboles adicionales a los ya existentes.

También se instalarán señalización y nuevo mobiliario urbano, como bancos, pérgolas, esculturas y papeleras, indica el comunicado.

Ejes principales

El proyecto se fundamenta en tres ejes principales:

Accesibilidad: Busca garantizar la movilidad de las personas de edad avanzada y quienes tengan limitaciones físicas, colocando rampas y elementos afines

Seguridad: Comprende elementos de protección que garanticen la integridad física

Belleza: Consiste en mejorar la calidad, el orden, la funcionalidad, la vegetación y el paisajismo de estos espacios

La rehabilitación forma parte del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (Pidtuccsd), ejecutado por el Mitur en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Alcaldía del Distrito Nacional.

Collado explicó que esta obra forma parte del Proyecto de Revitalización de los Espacios Públicos Comunitarios y Patrimoniales, ejecutado por el Ministerio de Turismo (Mitur) con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de recuperar parques y plazas emblemáticas.