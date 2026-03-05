Crecimiento hotelero en la región este genera déficit de personal calificado en el sector turístico

Juan Bancalari, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), cree que la falta de personal es consecuencia del crecimiento sostenido del turismo. ( DIARIO LIBRE/PATRICIA HEREDIA )

El acelerado crecimiento de la industria hotelera en la zona de Bávaro–Punta Cana, al este de República Dominicana, ha provocado una creciente demanda de personal calificado que actualmente no logra ser cubierta por el mercado laboral, según afirmaron representantes del sector turístico durante la inauguración de la Escuela de Hostelería Gabriel Escarrer Juliá.

El presidente de la Asociación de Hoteles del Este (Asoleste), Ernesto Veloz, explicó que, aunque el destino continúa expandiéndose con nuevas inversiones, existe una carencia importante de trabajadores capacitados para cubrir las plazas que se están generando.

"En la actualidad tenemos 51 mil habitaciones y se están construyendo unas 4 mil más. A mediados de año empezarán a entrar en operación y realmente tenemos una necesidad importante de personal calificado en la zona", indicó.

Veloz precisó que el sector hotelero necesitará al menos 2,000 nuevos colaboradores en los próximos seis meses, lo que evidencia el desafío que enfrenta la industria para encontrar trabajadores con formación en el área turística.

Estrategias para fortalecer la formación y capacitación turística

El empresario señaló que, aunque se realizan ferias de empleo y programas de reclutamiento, la disponibilidad de personal con la preparación adecuada sigue siendo limitada. En ese sentido, expresó que la nueva escuela de hostelería, impulsada por el grupo hotelero Meliá Hotels International, representa un paso importante para fortalecer la capacitación en el destino.

"Esperamos que esta escuela aporte no solo a Meliá, sino a toda la comunidad hotelera", agregó, al tiempo que explicó que también trabajan junto al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en proyectos de formación que permitan ampliar la oferta de mano de obra especializada.

Veloz adelantó además que se evalúa la creación de módulos de capacitación dentro de los propios hoteles y en comunidades cercanas, con el objetivo de formar rápidamente nuevos trabajadores que puedan integrarse al sector.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari, consideró que la falta de personal es consecuencia directa del crecimiento sostenido del turismo en el país.

"Ese es un agradable problema, porque indica el pleno empleo que hay del personal capacitado", expresó, al señalar que la expansión hotelera ha incrementado la demanda de trabajadores especializados.

Bancalari explicó que cada nuevo hotel requiere una gran cantidad de empleados, lo que genera competencia entre las empresas del sector para captar talento.

"Cada vez que se abre un hotel de 500 habitaciones se necesitan más de mil personas para operarlo. Eso crea una competencia entre los mismos hoteles para conseguir personal capacitado", indicó.

No obstante, aseguró que el déficit podría reducirse a medida que se fortalezcan los programas de formación técnica y se integren nuevos centros educativos orientados al turismo, como el que recientemente abrió Infotep en Sabana de la Mar.

El dirigente turístico sostuvo que, pese al crecimiento del empleo informal en zonas de rápido desarrollo, la clave para enfrentar el problema es continuar ampliando los programas de capacitación para jóvenes y personas interesadas en integrarse al sector turístico, considerado uno de los principales motores de la economía dominicana.