La aerolínea Arajet incorpora avión número 14 llamado Salto de Jimenoa

En el centro, el CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco Méndez. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea bandera dominicana Arajet celebró este jueves la llegada al país de su aeronave número 14, un moderno Boeing 737 MAX 8 bautizado como "Salto de Jimenoa", en honor a uno de los principales atractivos naturales de Jarabacoa, en la provincia La Vega.

La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y forma parte de la estrategia de la empresa de identificar cada avión con un área protegida o reserva ecológica del país, con el objetivo de promover la visibilidad del patrimonio natural dominicano y la conservación de estos ecosistemas en los mercados internacionales, indica la entidad.

Entre los nombres que ya forman parte de la flota se encuentran áreas emblemáticas como Pico Duarte, Los Tres Ojos, Bahía de las Águilas e Isla Saona, entre otras.

La aerolínea destacó que el "Salto de Jimenoa" es un ícono del ecoturismo dominicano. Se trata de un impresionante salto de agua en los ríos Jimenoa I y II, ubicado en Jarabacoa, conocido por su exuberante vegetación, senderos de montaña y opciones para el turismo de naturaleza y aventura.

Señaló que el lugar es uno de los destinos más visitados por turistas nacionales e internacionales interesados en las ofertas ecoturísticas de la República Dominicana.

Declaraciones de los líderes

El CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco Méndez, afirmó que la incorporación de esta aeronave amplía la capacidad operativa de la compañía y refuerza su compromiso con un modelo de negocio sustentable que impulsa la economía local y la conectividad aérea.

"Con el bautizo de la aeronave ´Salto de Jimenoa´ reiteramos nuestra visión de conectar la República Dominicana con el mundo, al tiempo que resaltamos el valor de nuestras bellezas naturales en los mercados internacionales. Cada avión que lleva el nombre de un área protegida es un embajador de nuestra biodiversidad y promueve el turismo responsable que necesitamos para un desarrollo sostenible", expresó.

Durante el acto también habló el diputado de la provincia La Vega, Rogelio Genao, quien destacó que la alianza entre el sector público y empresas como Arajet impulsa la conectividad y la sostenibilidad de destinos claves para el turismo de naturaleza y aventura.

"El trabajo conjunto contribuye al posicionamiento de la República Dominicana como un destino diverso y competitivo en el Caribe", dijo el legislador.