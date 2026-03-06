Construirán aeropuerto internacional privado en Cabrera con Alex Rodríguez entre los inversionistas

Un grupo de inversionistas internacionales que incluye al ex pelotero de Grandes Ligas Alex Rodríguez anunció este el desarrollo de un aeropuerto internacional privado que formará parte del proyecto turístico Playa Grande Golf & Ocean Club, en el municipio de Cabrera. ( FUENTE EXTERNA )

Inversionistas internacionales anunciaron este viernes el desarrollo de un aeropuerto internacional privado que formará parte del proyecto turístico Playa Grande Golf & Ocean Club, en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, durante un acto en el que participó el presidente Luis Abinader.

La obra tendrá una inversión que supera los 1,000 millones de dólares.

Entre los inversionistas del proyecto figura el ex pelotero de Grandes Ligas Alex Rodríguez, quien afirmó que la iniciativa permitirá mostrar al mundo el potencial turístico del país.

Rodríguez destacó que el desarrollo en Playa Grande tiene el potencial de convertirse en uno de los destinos más atractivos del Caribe, gracias a la combinación de infraestructura, inversión privada y apoyo gubernamental.

Los demás inversionistas son Dan Loeb, CEO de Third Point; Michael Meldman, presidente de Discovery Land Company; y Alicia Goldstein, de Advisor for Third Point.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-11813-pm-a2d573a8.jpeg

Nuevos destinos turísticos

El presidente Abinader señaló que la obra es el resultado de la colaboración entre el Gobierno y el sector privado.

El gobernante afirmó que su administración ha trabajado para agilizar los procesos, respetando el marco legal.

"Nos moveremos tan rápido como podamos, tan rápido como la ley realmente nos lo permita", expresó Abinader, al señalar que la inversión contribuirá a posicionar la zona como uno de los destinos más exclusivos de la República Dominicana.

El presidente indicó además que el país vive uno de los mejores momentos para la inversión extranjera, tras registrar cerca de 5,000 millones de dólares en inversión el año pasado.

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, aseguró que el proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno dominicano para impulsar nuevos destinos turísticos en el país.

El funcionario explicó que, en el marco de esta iniciativa, ya se han aprobado 24 villas turísticas con inversiones estimadas entre 15 y 20 millones de dólares cada una, además de otros desarrollos inmobiliarios que elevarán el monto total del proyecto por encima de los 1,300 millones de dólares.

Asimismo, resaltó que el crecimiento del turismo en República Dominicana ha sido sostenido en los últimos años, al pasar de 10.3 millones de visitantes en 2023 a 11.7 millones en 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-11755-pm-902e99e4.jpeg

Impacto económico de la obra

De su lado, el alcalde de Cabrera, Gabino Fernández, valoró el impacto económico que tendrá el proyecto en el municipio y en toda la provincia, al considerar que impulsará la generación de empleos y nuevas inversiones.

El funcionario municipal indicó que el ayuntamiento facilitará los procesos administrativos necesarios, incluyendo permisos y cambios de uso de suelo, para garantizar que la iniciativa se desarrolle en el menor tiempo posible.

Las autoridades y los inversionistas coincidieron en que la construcción del aeropuerto privado permitirá fortalecer el desarrollo turístico de la zona, atraer nuevos proyectos inmobiliarios y ampliar la conectividad aérea hacia uno de los destinos emergentes del país.