Alex Rodríguez resalta gestión de Abinader y Collado en proyecto del aeropuerto de Playa Grande

Momento en el que David Collado, Luis Abinader y Alex Rodríguez participan en el primer palazo para iniciar el aeropuerto. ( DIARIO LIBRE/ANEUY TAVAREZ )

El expelotero Alex Rodríguez felicitó al presidente Luis Abinader y al ministro de Turismo, David Collado, tras el anuncio de la construcción del Aeropuerto Internacional de Playa Grande, en Río San Juan, proyecto en el que es socio y que reunirá una inversión de 1,000 millones de dólares.

La terminal privada brindará acceso aéreo directo a la costa norte de la República Dominicana y servirá de ancla para una serie de inversiones durante la evolución del complejo turístico Playa Grande Golf & Ocean Club.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social Instagram, Rodríguez calificó de "transparente y eficiente" la gestión de Abinader y de Collado.

"Gracias, presidente Luis Abinader y ministro David Collado, por su apoyo", expresó el exjugador de Grandes Ligas y empresario.

El aeropuerto proyectado, junto con los desarrollos inmobiliarios asociados, representa una inversión en infraestructura destinada a mejorar el acceso internacional a la región para residentes, socios y visitantes.

Se espera que la construcción de la terminal aérea comience en los próximos meses una vez se obtengan las aprobaciones regulatorias finales.

Participación de Álex Rodríguez

Rodríguez figura como uno de los socios inversionistas de este proyecto. En el acto de lanzamiento del proyecto, el exastro del béisbol afirmó que la iniciativa permitirá mostrar al mundo el potencial turístico del país.

Asimismo, destacó que el desarrollo en Playa Grande tiene el potencial de convertirse en uno de los destinos más atractivos del Caribe, gracias a la combinación de infraestructura, inversión privada y apoyo gubernamental.

Los demás inversionistas son Dan Loeb, CEO de Third Point; Michael Meldman, presidente de Discovery Land Company; y Alicia Goldstein, de Advisor for Third Point.