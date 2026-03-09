RD recibe a 1,184,902 visitantes en febrero, para un crecimiento interanual de 13.1 %

El ministro de Turismo, David Collado, durante la presentación de las estadísticas del sector a febrero de este año. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

En febrero de este año, el sector turístico dominicano se dinamizó con la llegada de 1,184,902 visitantes al país, 137,542 más que los 1,047,360 que el país recibió en febrero del 2025, para un aumento interanual de 13.1 %.

Se trata de una expansión del flujo turístico de 11.9 % respecto al 2024, 29.7 % con relación al 2023 y casi medio millón de visitantes más que hace seis años atrás, cuando 721,497 visitantes estuvieran en el país en febrero del 2019, resaltó ayer el Ministerio de Turismo (Mitur).

"Este es un número extremadamente importante", enfatizó el ministro David Collado, mientras que la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, subrayó el impacto que tiene la llegada de más turistas en la economía a través de la captación de divisas.

"Esa entrada fuerte de divisas ayuda a estabilizar al mercado cambiario, ayuda a cada uno de los que estamos aquí, pero sobre todo, a (controlar) la inflación, que le da más duro a los que tienen menores ingresos", manifestó Mora.

El período analizado estuvo marcado por la llegada de 824,172 pasajeros vía aérea (con 718,461 extranjeros y 105,711 dominicanos en la diáspora), para un alza de 11.3 % respecto a febrero del 2025.

En tanto, la llegada de cruceristas en febrero fue 17.6 % más alta respecto a igual período del año pasado, totalizando 360,730 pasajeros vía marítima.

Regiones y países emisores

El 63 % de los turistas que llegaron al país lo hizo desde América del Norte, destacando los arribos desde México (con un crecimiento de 47 %), Canadá (con un alza del 14 %) y Estados Unidos (con un 6% más respecto a febrero del 2025.

La participación de América del Sur en la emisión de turistas hacia la República Dominicana fue de un 17 % en febrero. En términos de crecimiento, lideraron Colombia (35 %), Perú (29 %), Argentina (17 %) y Chile (7 %).

Desde Europa llegó el 14 % de los turistas, con un alza de pasajeros aéreos relevante desde mercados tradicionales que muestran signos de recuperación como Francia (que creció 20 %), Alemania (14 % más) y Reino Unido (que creció un 7 %), mientras que de América Central provino el 5 %.

Vistos por terminal aérea, más de medio millón de turistas que ingresaron a la República Dominicana lo hizo a través del Aeropuerto de Punta Cana, que concentró una participación de 63 %, seguido del Aeropuerto de las Américas con un 18 %, el Aeropuerto del Cibao con un 10 %, y los aeropuertos de la Romana y Samaná, con un 1 %.

Ocupación de asientos y ocupación hotelera

Esto fue posible gracias a la llegada de 5,954 vuelos (un 5.8 % más que en febrero del 2025) con una ocupación de 79.9 %, lo que fue calificado como "un reto" debido a que implica seguir buscando más asientos para asegurar la disponibilidad de más pasajeros hacia la República Dominicana.

En ese mismo sentido, la ocupación hotelera promedió el 87 %, de los cuales el 93 % de los que ocuparon alojamientos representaron visitas extranjeras.

Miches lideró, por segundo mes consecutivo, la mayor ocupación hotelera reportada, con un 94 %, seguido de Bayahíbe y La Romana (ambos con un 93 %), Punta Cana (92 %), Sosúa-Cabarete (89 %), Juan Dolio y Puerto Plata (ambos con 84 %), Samaná (79 %), entre otros destinos.

Llegadas marítimas

Los puertos de Taíno Bay y Amber Cove, en Puerto Plata, oncentraron en conjunto el 66 % de los 360,730 cruceristas que desembarcaron en los principales puertos turísticos del país.

La Romana abarcó el 16 %, con la llegada de 57,156 cruceristas, seguido de Santo Domingo, Isla Catalina y Samaná, todos estos con un 5 %. A Catalina llegaron 19,775 pasajeros, superior a los 18,768 que visitaron Samaná, mientras que el puerto de la capital recibió a 16,353 cruceristas en este período.

Cabo Rojo recibió cruceros que sumaron 10,610 visitantes, para un 2.94 % del total.

De este modo, el turismo dominicano sigue manteniendo una importante senda de dinamismo que ha marcado los primeros dos meses del 2026.