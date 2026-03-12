×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Turismo en SD
Turismo en SD

El 52.5 % de los capitaleños hace turismo local una vez al mes o menos

La falta de tiempo y de dinero limita la recreación a quienes viven en la ciudad

Ir a la playa es la actividad más popular indistintamente de la edad

  • Irmgard De la Cruz - Twitter
Expandir imagen
El 52.5 % de los capitaleños hace turismo local una vez al mes o menos
El 55.4 % de los residentes en la capital visitaron la Zona Colonial, según destaca el estudio. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Su patrimonio histórico y cultural como ciudad primada de América, su desarrollo de metrópoli y su acceso a playas hacen que Santo Domingo cuente con una amplia oferta turística que se suma a sus bondades como capital y centro económico de la República Dominicana.

Este atractivo es valorado y muy reconocido por sus residentes, quienes intentan aprovechar la oferta turística de la ciudad, a pesar de que la mayoría no la disfruta tanto como quisiera: si bien los capitaleños consideran el turismo como un factor clave de bienestar urbano y el 85.4 % lo recomendaría como destino a visitantes extranjeros, el 52.5 % de ellos participa en actividades turísticas una vez al mes o con menor frecuencia.

Así lo señala el estudio "Turismo local Santo Domingo. percepción comunitaria, oportunidades y sostenibilidad", presentado ayer por el Centro de Estudios de Turismo y Desarrollo Local (Cetdel), en colaboración con Quantum Analytics y la Universidad Iberoamericana (Unibe).

El análisis busca evaluar la interacción entre esta actividad, la estructura socioeconómica local y la sostenibilidad ambiental en la capital dominicana.

Basado en encuestas presenciales a una muestra de 280 residentes de distintas edades en Santo Domingo de manera presencial en enero pasado, el 55.0 % de los capitaleños alega que la falta de tiempo es la principal barrera que les impide asistir a actividades turísticas o de recreación en la ciudad, seguido de la falta de recursos económicos (40.4 %).

También alegaron otros factores, como la inseguridad ciudadana (7.9 %) o la falta de información sobre las opciones que ofrece la ciudad (6.8 %). Esto muestra que las condiciones laborales y la capacidad de gasto "son las principales determinantes del acceso al ocio urbano".

En efecto, solo el 8.6 % aseguró salir a recrearse varias veces a la semana, mientras que el 15.7 % indicó salir al menos una vez a la semana.

RELACIONADAS

¿Hacia dónde salen?

Ir a la playa se considera la actividad más popular entre los capitaleños indistintamente de la edad, pero la preferencia es mayor con el tiempo.

Mientras que el 42.7 % de los jóvenes entre 18 y 28 años se decanta por esta opción, la tendencia es mayor entre los adultos de 29 a 39 años y llega al 52.7 % en los mayores de 40 años.

El 16.8 % prefiere salir a comer o beber, con una mayor preferencia entre los jóvenes adultos y adultos (sumando en conjunto 39.8 %), el 16.4 % visita algún lugar en el interior de la capital (con más tendencia entre los adultos de 29 a 39 años), el 14.3 % busca un balneario de río (una actividad que disfrutan todos los grupos en general), mientras que el 13.2 % asiste a actividades comunitarias y religiosas.

El estudio señala como relevante el hecho de que el 16.8 % de los encuestados declaró "otras" formas de recrearse, que incluyen actividades domésticas, familiares o de introspección. "Este dato sugiere que, pese a la oferta urbana, una parte de la población aún canaliza su ocio hacia espacios privados o comunitarios no formalizados", explica.

Visto por los lugares específicos que visitan, los capitaleños concurren mucho:

  • La Zona Colonial (55.4 %)
  • El Malecón de Santo Domingo (45.7 %)
  • El Faro a Colón (26.8 %)
  • El Acuario Nacional (24.6 %)
  • Parque Mirador Sur (22.1 %)
  • Jardín Botánico (20.0 %)
  • Otros (17.1 %)
  • Ninguno (8.9 %)

¿Cómo impactaría el turismo local a la comunidad?

El 18.2 % de los encuestados coincide en que educar a los residentes sobre buenas prácticas ambientales y garantizar que los empleos que genera el turismo en la ciudad sean aprovechados por personas de la comunidad como dos aspectos que mejorarían el impacto del turismo local a los residentes de Santo Domingo.

De igual manera, consideraron oportunas otras acciones, como reforzar la vigilancia contra actividades turísticas que dañen el entorno y regular el crecimiento urbanístico y hotelero para evitar la sobreexplotación del territorio.

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.