Hay potencial de aportar valor al turismo desde mipymes de mujeres

Con más de 11.6 millones de visitantes solo el año pasado, el turismo dominicano reafirma su efecto multiplicador en la economía: más allá de generar 106,000 empleos de manera directa e impactar positivamente en el dinamismo de otros sectores como el comercio, las agroindustrias y las empresas de servicio.

En ese contexto, ejecutivas del sector comercial, agroindustrial y bancario coincidieron ayer en que existen oportunidades para promover un encadenamiento productivo aún mayor en un segmento importante: las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.

Para la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont, existen muchos insumos que son producidos localmente por estas empresarias que los hoteles aún están importando.

"Hay muchos pequeños y medianos negocios con una excelente propuesta de valor, y lo que necesitan es esa oportunidad que les puede dar una feria comercial o un evento de networking", aseguró Houllemont al participar en un panel dentro del foro "Mujeres de Impacto", organizado por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

En esto coincidió la presidenta del Grupo Linda, Lina García, quien citó como ejemplo a las empresas agroindustriales que, al suplir el turismo, generan un tipo de "exportación interna".

Participación

La participación femenina en el tejido empresarial ha crecido, solo en Santo Domingo, hay identificadas más de 36,000 empresas en el que el 51 % de sus acciones o más están en manos de mujeres. Además, el 70 % de las empresas que se están registrando en la capital pertenecen al sector servicios, lo cual evidencia su potencial para generar sinergias con empresas turísticas.

Productos financieros

La presidenta de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rosanna Ruiz, resaltó la relevancia de que las mujeres conozcan la variedad de productos y servicios disponibles en el sector bancario. Aseguró que, de los más de 353,000 millones de pesos que la banca múltiple ha prestado a sus usuarios, alrededor del 40 % se presta a mujeres, una brecha que se cierra con conocimiento sobre las ofertas crediticias en el mercado, así como alentando a las mujeres a solicitar montos elevados, debido a que son un segmento más reservado en sus solicitudes de crédito con relación a los hombres.

Lanzarán hipotecas digitales La presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz, informó que a partir de abril los bancos múltiples del país permitirán a sus usuarios contratar hipotecas totalmente digitales, en un esfuerzo de digitalizar los servicios financieros, a la vez que se facilita su acceso para los dominicanos en la diáspora. Esta opción estará habilitada a través de las aplicaciones digitales de cada banco múltiple para que, solo con la cédula, los usuarios puedan acceder a la hipoteca sin tener que ir presencialmente "ni al banco, ni al consulado, ni a un ministerio".