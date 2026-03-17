¿Qué puede aprender RD de Islas Baleares, el caso de éxito del turismo español?

La presidenta de Gobierno de Islas Baleares, Margalida Prohens, participó del Foro Asonahores Mujeres de Impacto. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Si la República Dominicana recibe a un visitante por cada persona que vive en el país, Islas Baleares (un archipiélago español que apenas ocupa 4,992 kilómetros cuadrados) recibe a 19 por cada residente, una muestra de su gran dinamismo como destino turístico.

No por menos es considerado un "caso de éxito" del turismo español, en palabras de su presidenta de Gobierno Margalida Prohens, quien resume el mayor reto de la política turística del archipiélago en una frase: "gestionar el éxito".

"La palabra clave de todo esto es sostenibilidad. Es el turismo regenerativo y es el turismo respetuoso con las comunidades locales, con los destinos, con la cultura, con el patrimonio", aseveró.

"Ahí, entendimos que gestionar el éxito es mejor que no gestionar el fracaso", agregó a seguidas.

Al participar como invitada al Foro "Mujeres de Impacto", organizado por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) junto a la CEO del Grupo Piñero, Encarna Piñero, la funcionaria destacó las medidas que ha tomado esta comunidad autónoma de España para encaminar el turismo hacia un enfoque que garantice su permanencia en el tiempo como actividad económica y como símbolo de bienestar, tanto para los viajeros como para sus propios residentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/katherine-hernandez-encarna-pinero-y-margalida-prohens-b1628884.jpeg Encarna Piñero, CEO del Grupo Pilero (centro) y Margalida Prohens (derecha) sostuvieron un panel en el Foro Asonahores Mujeres de Impacto, que contó con la moderación de la periodista Katherine Hernández (izquierda). (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Transformar el volumen por valor

Uno de los aspectos destacados por Prohens es cómo la industria está tratando de transformar su enfoque hacia el valor que genera cada visita, más que hacia el volumen o la cantidad de personas que van allí.

Aunque el archipiélago recibe alrededor de 19 millones de visitantes anuales, la industria procura generar buenos números de visitas durante todo el año para no depender de las temporadas altas para ver una mayor afluencia de personas.

"Es insostenible cada año seguir acumulando récords de llegadas de turistas, especialmente los meses que para nosotros son temporada alta, en junio, julio y agosto. El reto es alargar la temporada, tener una temporada cada vez más larga. Esto significa más establecimientos u hoteles abiertos, pero también puestos de trabajo estables durante todo el año", observó.

Poco a poco se ha logrado este cambio de mirada. En el 2025, el turismo en las Islas Baleares presentó un crecimiento de 6 %, sin embargo, en temporada alta, solo presentó un crecimiento del 1 %, tras una estrategia de contención que logró un alza de 7 % en temporadas medias.

Mejorar las condiciones de los trabajadores De igual manera, la funcionaria balear destacó la aprobación de un convenio de hotelería que ha permitido la mejor subida salarial en el sector turístico de toda España, impactando positivamente a más de 200,000 trabajadores, incluidas mujeres. Para el archipiélago, la conciliación y la corresponsabilidad entre el sector turístico, el sector privado y el sector sindical están presentes en todas las negociaciones paraasegurar la paz social, un activo que también es muy valorado dentro de una empresa.

Mitigar la oferta ilegal

A esto se suma el interés de mitigar la oferta turística ilegal a través de leyes restrictivas "mucho más duras" contra la oferta y la demanda, que buscan garantizar la formalización de la actividad turística, dotar de seguridad a los turistas y cerciorarse de que cada quien cumple con las reglas de tributación.

Indicó que las ofertas de alojamiento irregulares que se publicitan en plataformas digitales –como Airbnb–ha sido un reto.

Sin embargo, en Islas Baleares se aplican sanciones de hasta 500,000 euros en alquileres turísticos ilegales, exigiendo a cada propiedad una licencia para poder dedicar una determinada vivienda o establecimiento a esa actividad.

Asimismo, indicó la clausura de más de 30,000 plazas ilegales, por no contar con los permisos requeridos para operar.

"La ilegalidad no está solo en el alquiler turístico. Está en el transporte ilegal que pone en riesgo la seguridad del visitante cuando llega, está en el ocio nocturno ilegal y en el comercio ilegal. Es decir, está en todas aquellas actividades que dañan a aquellos que hacen las cosas bien y que contribuyen a la redistribución de la riqueza mediante impuestos", remarcó.

Indicó que el Gobierno sí mantiene una colaboración turística con todo el que está regulado y comprometido con el enfoque de sostener un destino de mayor calidad, sostenibilidad, respeto por el medioambiente y respeto por la cultura y el bienestar de sus residentes.

Aprendizaje recíproco Tras asistir al Foro Asonahores Mujeres de Impacto, la embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga, valoró a Quisqueya como un referente turístico para la región. Manifestó que este tipo de encuentros permiten a autoridades y empresarios qué tipo de elecciones se pueden aprovechar en el contexto local, así como ofrecer oportunidades de aprendizaje recíproco entre el país y las Islas Baleares, reconocido como un caso de éxito en España."Nosotros no somos quién para decirles a ustedes, que están siendo reconocidos (...); el propio modelo dominicano ya es referente para muchos países de la región", subrayó.En ese sentido, puntualizó que la cooperación internacional en materia de uso de fondos públicos españoles para apoyar proyectos en la República Dominicana no están centrados en turismo –que cuenta con actores privados que pueden hacer ese trabajo–, sino en tres ejes principales:-Apoyo al Estado de derecho, con mejora en la igualdad y la prevención de la violencia contra mujeres y niñas-Apoyo al trabajo decente y la formación profesional-Gestión de la sostenibilidad medioambiental, con énfasis en el acceso a los recursos hídricos.

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