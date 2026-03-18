Reconocen al Aeropuerto de Punta Cana como el mejor de Centroamérica y el Caribe en 2026

El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) fue reconocido como el mejor de Centroamérica y el Caribe en los World Airport Awards 2026, un galardón de referencia global de calidad en la industria aeroportuaria que premia a los aeropuertos mejor valorados por todos los pasajeros de todo el mundo.

El anuncio se realizó este miércoles en Londres, durante una ceremonia celebrada en el marco del Passenger Terminal Expo (PTE) World, donde se premia a los aeropuertos mejor valorados por los pasajeros.

Se trata de la primera vez que el PUJ obtiene esta distinción, basada en una encuesta global que mide la experiencia de los usuarios, e ingresa al listado de los 100 mejores aeropuertos del mundo que organiza la firma Skytrax.

Las mejoras recientes en la Terminal B, enfocadas en ampliar la capacidad operativa y elevar el nivel de confort, han contribuido a fortalecer la experiencia de viaje y su posicionamiento como hub internacional del Caribe.

"Este premio para el Aeropuerto de Punta Cana resalta el creciente reconocimiento de los pasajeros por sus instalaciones mejoradas. La inversión continua está fortaleciendo su atractivo para los viajeros y reafirmando el papel del aeropuerto como uno de los hubs internacionales más importantes del Caribe", destacó el CEO de Skytrax, Edward Plaisted.

Sobre los World Airport Awards

Establecidos en 1999, son un referente global de calidad en la industria aeroportuaria, que se basa en la mayor encuesta anual de satisfacción de clientes del sector.

En la edición 2026 participaron pasajeros de más de 100 nacionalidades, quienes evaluaron la experiencia aeroportuaria en más de 565 aeropuertos en todo el mundo

La encuesta analiza todos los puntos de contacto del pasajero durante su tránsito por el aeropuerto, incluyendo procesos de check-in, seguridad, inmigración, áreas comerciales, servicios y experiencia en la puerta de embarque.