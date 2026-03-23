David Collado destaca la importancia de la pasarela peatonal en Las Terrenas

El ministro de Turismo, David Collado, entrega pasarela peatonal Las Terrenas. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, entregó la reconstruida pasarela Peatonal de Las Terrenas, obra que contribuirá a la mejora de la movilidad tanto del tránsito vehicular como del cruce peatonal y seguridad de este polo turístico.

La obra fue levantada con una inversión de RD$ 14, 401, 474, a través del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur).

El ministro Collado resaltó la importancia de la obra para ese destino turístico de Samaná.

Impacto y beneficios para Samaná

"Obras como esta tienen un impacto directo en la gente, en su calidad de vida", dijo el funcionario.

Recordó que el Ministerio de Turismo ha invertido más RD$1,800 millones en la provincia de Samaná, como parte de su estrategia para fortalecer el crecimiento de ese destino.

La pasarela peatonal de Las Terrenas, es un proyecto que contempla un recorrido de 160 metros lineales revestidos en madera sintética, sobre una estructura en hormigón de 45 metros lineales, ubicado sobre la cañada existente.

La obra incluye, además, un diseño de iluminación y 87 metros lineales de barandas en madera, así como la construcción de una caseta de Politur para brindar seguridad a los usuarios de la zona.

Además del ministro Collado, en la actividad asistieron las autoridades provinciales, municipales, así como empresarios turísticos.