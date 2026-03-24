Turismo remoza santuarios Cristo de los Milagros y Nuestra Señora del Agua Santa de Boyá

El ministro de Turismo, David Collado (centro), encabeza la entrega de los santuarios religiosos remozados en Monte Plata

El ministro de Turismo, David Collado, entregó este martes las obras de remozamiento en los santuarios Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana y Nuestra Señora del Agua Santa de Boyá, dos de los templos religiosos más icónicos de la provincia de Monte Plata.

Asimismo, la entidad inició la reconstrucción de la Plaza de la Municipalidad en el municipio cabecera, sumando una inversión total de 117,975,675 pesos.

Al encabezar la entrega de las áreas remozadas, el ministro Collado destacó la importancia de las obras y aseguró que darán "un gran impulso" al turismo religioso y cultural en esa demarcación.

"Le llegó la hora a Monte Plata", aseveró el funcionario, tras destacar "el gran potencial" ecoturístico de la llamada "provincia esmeralda" y su cercanía de la capital, a unos 60 kilómetros de Santo Domingo.

Remozamiento

En el Santuario Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana se ejecutaron trabajos de acondicionamiento que incluyeron la construcción de una verja perimetral de 1,266 metros lineales, obra que contribuirá a una mayor seguridad del templo, principal centro de peregrinación entre munícipes y espacio con tradición por más de 500 años.

De igual manera, se construyeron 200 metros lineales de aceras y 500 metros lineales de canaletas de hormigón para el encauce de las aguas pluviales, respetando el diseño acorde al santuario existente.

La intervención abarcó, además, 1,025 metros cuadrados en reparaciones generales de puertas, ventanas y rejas, mejoras en pisos, mantenimiento de esculturas, jardinería y adecuación del entorno.

Esta obra, ejecutada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur), implicó una inversión de 81,596,311 pesos.

En el municipio cabecera de Monte Plata se iniciaron los trabajos de reconstrucción de la Plaza de la Municipalidad, con una inversión de 27,493,180 pesos.

El proyecto contempla la rehabilitación de aceras, rampas de acceso universal, verja perimetral en el área infantil, así como el remozamiento de jardines, glorieta central, pavimentación e iluminación.

Asimismo, en el distrito municipal de Boyá se completó el remozamiento del Santuario Nuestra Señora del Agua Santa, con una inversión de 8,886,184 pesos.

La intervención incluyó trabajos en un área de 1,025 metros cuadrados, con limpieza, pintura, reparaciones en puertas, ventanas y rejas, mejoras en pisos —adoquinado y sustitución de hormigón estampado—, mantenimiento de esculturas y acondicionamiento de áreas verdes.

Durante la actividad, Collado señaló que estas intervenciones buscan fortalecer el turismo religioso y cultural en la provincia, así como poner en valor infraestructuras existentes con potencial para atraer visitantes.