Miguel Calzada advierte sobre riesgos de la desinformación en el periodismo turístico

El empresario Miguel Calzada es presidente de Caribbean Travelling Network (CTN), Dominicano CTN y Puro Turismo. ( FUENTE EXTERNA )

El empresario y promotor del turismo dominicano, Miguel Calzada, llamó este miércoles a promover el periodismo turístico de forma responsable, con contenidos especializados y comprometidos con la promoción del país, al tiempo que advirtió sobre los riesgos que representan la desinformación y el uso inadecuado de las plataformas digitales en el sector.

Calzada, quien es presidente de Caribbean Travelling Network (CTN), Dominicano CTN y Puro Turismo, resaltó que la comunicación turística ha evolucionado significativamente desde sus inicios en la década de los 90, cuando la promoción se limitaba a materiales impresos.

Recordó que la creación de contenidos audiovisuales fue un proceso desafiante, pero clave para posicionar la imagen de la República Dominicana en mercados internacionales.

Valoró modelos como el de México, donde, según indicó, el periodismo turístico prioriza la promoción positiva del destino, evitando difundir contenidos que puedan afectar su imagen ante el mundo.

Preocupación por creadores de contenidos

Calzada también expresó preocupación por el auge de creadores de contenido sin formación, quienes emiten opiniones sin medir su impacto en la industria. Señaló que el crecimiento de las redes sociales ha democratizado la comunicación, pero también ha propiciado la difusión de noticias falsas y contenido sensacionalista que puede perjudicar al turismo.

El empresario y promotor del turismo Miguel Calzada ofreció las declaraciones en el programa especializado en transporte "Por Aire, Mar y Tierra", que se transmite por la emisora Éxitos 90.5 FM desde Santiago, y es producido y conducido por Pedro Domínguez, junto a los comunicadores Jeures Fernández y Junior Bretón.

Mayor capacitación

El periodista Miguel Calzada abogó por una mayor capacitación de los comunicadores, así como por la revisión de los gremios del sector, para garantizar que quienes representen el periodismo turístico cuenten con la preparación y las plataformas adecuadas.

Insistió en la necesidad de promover más contenidos positivos sobre el país y fortalecer la colaboración entre medios, autoridades y el sector privado para consolidar la imagen de la República Dominicana a nivel internacional.