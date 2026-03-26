Aeropuerto de Punta Cana lanza programa Sunflower para pasajeros con discapacidades no visible

Alberto Smith, director de Operaciones Landside y Cargo del Aeropuerto Internacional de Punta Cana (izq.), junto a representantes del sector durante el lanzamiento del Programa Sunflower. ( PATRICIA HEREDIA )

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana dejó formalmente inaugurado este jueves el Programa Sunflower, una iniciativa internacional que busca mejorar la experiencia de viaje de personas con discapacidades no visibles, mediante un enfoque más empático, accesible e inclusivo.

El acto, celebrado en la Terminal B, reunió a autoridades aeroportuarias, representantes del sector aeronáutico, instituciones del Estado y familias que conviven con este tipo de condiciones, consolidando un paso significativo para la inclusión en la industria aeroportuaria dominicana.

Durante su intervención, Alberto Smith, director de Operaciones Landside y Cargo del PUJ, destacó que este proyecto venía gestándose desde hace dos años y surge ante una realidad global: alrededor del 16 % de la población mundial vive con alguna discapacidad, muchas de ellas no evidentes a simple vista.

Desafíos en los aeropuertos

Indicó que, pese a esta cifra, una gran parte de los aeropuertos aún no está preparados para atender adecuadamente estas necesidades.

Smith subrayó además el impacto que tiene la experiencia aeroportuaria en estos pasajeros y sus familias. "No viajan solos; suelen estar acompañados por dos, tres o más personas, por lo que brindar un servicio adecuado multiplica su alcance", expresó, al tiempo que valoró el compromiso del equipo del aeropuerto y del Grupo Puntacana en hacer posible la implementación del programa.

Como segunda intervención, Lisbeth Cabrera, representante local de Sunflower, calificó el lanzamiento como un hito para la República Dominicana, resaltando que las discapacidades no visibles suelen ser las más incomprendidas.

"Hoy esta puerta de entrada al país se abre con una sensibilidad especial. Este símbolo sencillo envía un mensaje poderoso de respeto, comprensión y apoyo", expresó Cabrera, al tiempo que destacó que el programa permitirá a los pasajeros comunicar de manera discreta que requieren asistencia adicional, sin necesidad de explicaciones constantes.

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En representación de la Junta de Aviación Civil, el funcionario Medina resaltó los avances logrados desde el año 2015 en la identificación de barreras dentro del sistema aeroportuario nacional. Explicó que, tras evaluaciones realizadas en el aeropuerto de Punta Cana, se ejecutaron importantes mejoras en infraestructura y accesibilidad, además de programas de capacitación que han impactado a más de 900 colaboradores del sector.

Asimismo, enfatizó que el trabajo conjunto entre instituciones como el Cesac, el Consejo Nacional de Discapacidad y otras entidades ha sido clave para fomentar una cultura de inclusión en la aviación civil dominicana. "Esto no termina aquí; es un proceso continuo que requiere formación, sensibilización y compromiso de todos los actores", puntualizó.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue el testimonio del padre de un niño con autismo, Rafael Castillo, quien habló en representación de las familias con discapacidades no visibles. Explicó que viajar puede representar un gran desafío debido a la sobrecarga sensorial que generan los aeropuertos, entre ruidos, luces, filas y aglomeraciones.

Destacó que el uso del símbolo del girasol permite alertar al personal sobre la necesidad de brindar más tiempo, paciencia o asistencia, sin que esto represente un privilegio, sino un trato más humano. "Recibir empatía y apoyo en estos espacios no tiene precio para una familia", expresó.

Durante la actividad también se destacó que en la República Dominicana más del 10 % de la población vive con alguna discapacidad, de las cuales cerca del 80 % no son visibles, lo que evidencia la necesidad de implementar políticas inclusivas en espacios de alto tránsito como los aeropuertos.

Con la puesta en marcha del Programa Sunflower, el Aeropuerto de Punta Cana se posiciona como referente en la región, alineándose con estándares internacionales que promueven una cultura de inclusión, respeto y excelencia en el servicio para todos los viajeros.