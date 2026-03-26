Turismo inicia construcción de parador fotográfico en Punta Rucia

De izquierda a derecha, Fior Daliza Estevez, diputada; Claritza Rotche, gobernadora Puerto Plata; David Collado, ministro de Turismo; Edwin Espinal, alcalde de Estero Hondo; Birgitt Heinsen, presidenta del Cluster Turístico de Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó el inicio de los trabajos para la construcción de un parador fotográfico en la playa de Punta Rucia, en el distrito municipal de Estero Hondo, municipio La Isabela.

Según lo explicado, la intervención abarcará 352 metros cuadrados, con un área de influencia de 1,391 metros cuadrados.

Además, incluirá asfaltado de la vía, reconstrucción de aceras, contenes y la instalación de cubresuelos para la protección del borde costero.

El proyecto contempla, además, la construcción de aceras peatonales, bordillos, jardines, señalización vial, iluminación, paisajismo y la colocación de un letrero de marca ciudad en hormigón armado, como parte de las mejoras integrales del entorno.

Impacto y beneficios del parador

La obra, que será supervisada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR), cuenta con una inversión de RD$10,822,480.

Durante el acto, Collado afirmó que este tipo de proyectos, aunque de menor escala, generan un impacto significativo en el desarrollo turístico de las comunidades.

El funcionario resaltó que el nuevo espacio servirá como punto de referencia para visitantes nacionales y extranjeros que acuden a Punta Rucia, destino conocido por sus aguas cristalinas y su tranquilidad.

La iniciativa también busca fortalecer la identidad local, mejorar la seguridad y contribuir al embellecimiento del área, potenciando así su atractivo turístico.

Agregó que el parador fotográfico marca el inicio de nuevas intervenciones del Ministerio de Turismo en toda la zona de Punta Rucia y La Ensenada.

David Collado dejó iniciados los trabajos del parador fotográfico durante un recorrido por distintos puntos de la provincia de Puerto Plata. En la agenda se incluyó el municipio de Sosúa, donde supervisó la construcción de una moderna plaza impulsada por la institución, con una inversión superior a los 558 millones de pesos.