El ministro de Turismo dice que fortalecen rutas de corta distancia ante el contexto global

Turistas en el aeropuerto de Punta Cana. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Los destinos turísticos de la República Dominicana recibieron el pasado sábado 39,656 visitantes extranjeros vía área, lo que implica un crecimiento de doble dígito frente al mismo día del año 2025.

Así lo comunicó este domingo el ministro de Turismo, David Collado, quien resaltó que las proyecciones apuntan a que marzo finalizará con un crecimiento por encima del 12 %.

"El turismo dominicano continúa fuerte", escribió Collado a través de su cuenta de la red social X, antigua Twitter.

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Contexto global

El ministro dijo que "conscientes del contexto global y la situación actual", dominada por la guerra en Oriente Medio, no se descuidan.

"Estamos atentos, revisamos la data todos los días y en contacto directo con las principales aerolíneas, fortaleciendo rutas de corta distancia y nuestras alianzas. La estrategia es anticiparnos a cualquier impacto que pueda afectarnos directamente".

El turismo dominicano continúa fuerte.

Ayer recibimos 39,656 turistas vía aérea, con un crecimiento de doble dígito frente al mismo día del año pasado. Las proyecciones apuntan a que marzo cerrará por encima del 12%.

Conscientes del contexto global y la situación actual, no nos... — David Collado (@DavidColladoM) March 29, 2026

Guerra en Medio Oriente

Desde hace un mes, Estados Unidos e Israel se encuentran en guerra con Irán, lo que ha disparado el precio del petróleo y sus derivados, incluyendo el combustible que utilizan las aeronaves comerciales, lo que pudiera traducirse en aumento de los pasajes aéreos.