Gobierno anuncia rehabilitación del Teleférico de Puerto Plata por US$20 millones

Con esta iniciativa, el Gobierno busca relanzar el Teleférico de Puerto Plata como uno de los principales atractivos turísticos del país. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Turismo, David Collado, presentaron este lunes el proyecto de rehabilitación integral del Teleférico de Puerto Plata, que tendrá una inversión superior a los 20 millones de dólares.

Los fondos provendrán del Ministerio de Turismo (Mitur) y del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), según informaron las autoridades durante el acto.

El proyecto contempla tres componentes principales: estudios y diseños, ejecución de obras y montaje del sistema, así como la construcción de una línea de abastecimiento eléctrico.

Te puede interesar Marchan en Puerto Plata contra fideicomiso para administrar el teleférico

Paliza destacó que la intervención busca modernizar una de las principales atracciones turísticas del país.

Derogarán decreto para creación de fideicomiso

"El Teleférico de Puerto Plata ha sido por cinco décadas un símbolo del turismo dominicano. Hoy iniciamos un proceso para garantizar mayor seguridad, tecnología de vanguardia y una experiencia de clase mundial", afirmó.

El funcionario también informó que el presidente Luis Abinader derogará el decreto 162-25, que disponía la creación de un fideicomiso público para la obra, tras identificarse los recursos necesarios para su ejecución.

Entre las mejoras previstas se incluye la modernización de las cabinas, que aumentarán su capacidad de 18 a 50 pasajeros, lo que permitirá reducir los tiempos de espera y atender una mayor demanda.

El tiempo de recorrido también será reducido de ocho a cinco minutos, con un nuevo sistema electromecánico que operará a una velocidad de 10 metros por segundo.

De su lado, Collado señaló que el cierre del teleférico, dispuesto hace años, respondió a razones de seguridad, ante la preocupación de los residentes de Puerto Plata. "Esta decisión se toma con responsabilidad, priorizando la seguridad de los usuarios", expresó.

Aseguró, además, que el proceso incluirá la intervención de la plaza de vendedores, garantizando que los comerciantes no serán desplazados.

El proyecto actualizará el Teleférico a normas UNE-EN europeas, incluyendo las especificaciones sobre seguridad de teleféricos vaivén bicable (UNE-EN 12929), mantenimiento y controles en explotación (UNE-EN 1709) e inspección de cables (UNE-EN 12927-7).

El proyecto será liderado por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe) y tendrá un plazo estimado de 18 meses a partir de la adjudicación.

La intervención también contempla la remodelación de las estaciones con criterios de accesibilidad universal y la preservación de la identidad histórica del teleférico, inaugurado en 1975.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca relanzar el Teleférico de Puerto Plata como uno de los principales atractivos turísticos del país y fortalecer su conexión con la Loma Isabel de Torres.