Vinci Airports designa a Cyril Girot como nuevo director general de Aerodom

Vinci Airports designó a Cyril Girot como el nuevo director general (CEO, siglas en inglés) de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), efectivo a partir del 1 de abril del 2026. Informó que el objetivo es fortalecer el desempeño operativo y la ejecución de proyectos estratégicos en el país.

Girot, ingeniero civil de profesión, será responsable de supervisar la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA), una inversión valorada en 350 millones de dólares, cuya finalización está prevista para el segundo semestre del 2028.

Según las informaciones de Aerodom, esta segunda terminal tendrá capacidad para movilizar cuatro millones de pasajeros anuales priorizando la experiencia operativa, la experiencia del pasajero y la sostenibilidad, integrando un centro energético ampliado para energía solar.

En su rol como CEO, Girot tendrá como prioridad seguir mejorando la experiencia del pasajero, mantener los más altos estándares operativos y asegurar el cumplimiento riguroso del contrato de concesión, informó la multinacional en una nota de prensa.

"El nombramiento de Cyril Girot refleja nuestra confianza en su capacidad para asegurar la continuidad en el desarrollo de Aerodom. Su experiencia y liderazgo en entornos públicos y privados serán clave para fortalecer el desempeño de la concesión y avanzar en los proyectos estratégicos en la República Dominicana", expresó al respecto la presidenta del Consejo de Administración de Aerodom y directora general de Vinci Airports para Francia, Chile y la República Dominicana, Valérie Vesque-Jeancard.

Su experiencia

Girot cuenta con una amplia trayectoria dentro del Grupo Vinci y más de una década de experiencia en los sectores de transporte y aeroportuario, liderando operaciones complejas en diversos entornos regulatorios y geográficos.

Se incorporó a Aerodom tras desempeñarse desde 2022 como CEO de Cambodia Airports, donde fue responsable de la operación y el desarrollo de los aeropuertos internacionales de Phnom Penh, Siem Reap y Sihanoukville, que en conjunto manejan más de 5.5 millones de pasajeros al año.

Antes de su etapa en Asia se desempeñó como presidente y CEO de los aeropuertos de Nantes y Saint-Nazaire, en el oeste de Francia, que atienden a más de siete millones de pasajeros anuales.

En esta función, lideró la gestión de la crisis del COVID-19 y la posterior recuperación del tráfico aéreo y de las operaciones aeroportuarias.

Previamente, Girot desarrolló una vasta experiencia en la supervisión de grandes proyectos internacionales de infraestructura, incluyendo el inicio de la ampliación del aeropuerto de Santiago de Chile. Asimismo, ocupó cargos de liderazgo en dos ministerios franceses (Energía y Transporte) al inicio de su carrera profesional.

Cyril Girot es ingeniero civil, egresado de las renombradas escuelas francesas École Polytechnique y École des Ponts et Chaussées. Además, posee un Máster en Administración de Empresas (MBA) del Collège des Ingénieurs.