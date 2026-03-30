Hilton destaca el éxito de Zemí Miches mientras mira hacia Las Terrenas y Puerto Plata

La República Dominicana se ha convertido en un enclave turístico estratégico para Hilton. Aquí, la cadena hotelera estadounidense ha proyectado más de un tercio de sus habitaciones en fase de diseño y construcción en toda la región del Caribe, con 11 futuros proyectos en agenda que elevarán de 1,400 a 2,000 la oferta habitacional de la marca.

Con la mirada cada vez más enfocada en el desarrollo de ofertas vinculadas al turismo de lujo y de bienestar, Hilton desarrolló el primer todo incluido bajo su marca Curio Collection en el país, el Zemí Miches All-Inclusive Resorts.

A cinco meses de su inauguración, el hotel ha contribuido a disparar los niveles de ocupación hotelera en hasta un 94 % a febrero de este año, de acuerdo al Ministerio de Turismo.

"Miches es un destino nuevo dentro de República Dominicana y la verdad que estamos muy orgullosos de ese hotel", afirmó el vicepresidente de Desarrollo de Hilton para América Latina y el Caribe, Pablo Maturana.

El ejecutivo manifestó el interés de la marca en seguir expandiendo su presencia en la costa este, mientras apuesta en otros destinos en el largo plazo como Las Terrenas –donde tienen una propuesta de branded residences– y Puerto Plata –donde evalúan oportunidades de inversión–.

El éxito de Zemí Miches

Para Maturana, Zemí Miches All-Inclusive Resorts ha logrado su objetivo: posicionarse por encima de la mayoría de ofertas hoteleras en la República Dominicana gracias a su diseño integrado al entorno natural y la cultura taína transmitida tanto en su concepto como en su propuesta gastronómica y a la intimidad que ofrece cada espacio.

"Está pensado de manera tal que sea un hotel que se diferencie no solamente con su posicionamiento o con los vírgenes de sus playas, pero además le suma elementos arquitectónicos y físicos del diseño del hotel, pero también lo lleva la operación, de manera que los huéspedes puedan tener ese contacto con la cultura dominicana que, de una u otra manera, hay que mostrar al mundo", resaltó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/29102025-inauguracion-hotel-zemi-en-miches-luduis-tapia30-0b485def.jpg Entrada de Zemí Miches All-Inclusive Resorts. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/29102025-inauguracion-hotel-zemi-en-miches-luduis-tapia21-ced68d0d.jpg Zemí Miches All-Inclusive Resorts. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/29102025-inauguracion-hotel-zemi-en-miches-luduis-tapia34-d6cc9818.jpg Vista aérea deZemí Miches All-Inclusive Resorts. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Con una oferta de 500 habitaciones de lujo, bungalows a la orilla del mar, un restaurante con una cocina que busca recrear la cocina tanía como lo es Toa y con Acana, un spa de 1,600 metros que incorpora piedras de larimar y aceites como la moringa dentro de sus tratamientos, este todo incluido ha logrado una rápida acogida entre sus visitantes, aseguró Maturana.

El ejecutivo valoró, además, el apoyo de consultores y chefs locales que contribuyeron a dar sentido a lo taíno a lo largo de las decisiones de diseño del hotel, una cultura que "de alguna u otra manera se había perdido" en el país.

Branded residence en Las Terrenas

Como parte de su foco hacia el segmento de lujo, Hilton proyecta llevar su marca Curio Collection a Las Terrenas con el Almare Beach Resort Las Terrenas, un hotel de 252 habitaciones que también integrará residencias de lujo (branded residences, en inglés).

El proyecto representa "el primer debut de Hilton" en Las Terrenas, un municipio turístico donde la multinacional ha identificado oportunidades de crecimiento a largo plazo.

"Nosotros tomamos las decisiones de expansión en función del largo plazo, no con la foto de hoy (...); en ese sentido, Las Terrenas reúne las condiciones de tener un atractivo desde lo natural, pero también desde lo cultural para poder ser un destino atractivo e interesante para poder continuar creciendo en Dominicana" aseveró Maturana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/hilton-las-terrenas-2-c94a2f50.jpeg Ilustración de las instalaciones de Hilton en Las Terrenas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/hilton-las-terrenas-1-de5d8c01.jpeg Ilustración de las instalaciones de Hilton en Las Terrenas. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Puerto Plata en la mira

El ejecutivo también destacó el interés de Hilton en Puerto Plata como uno de sus mercados potenciales, uno que la cadena hotelera estadounidense viene monitoreando desde hace mucho con la intención de establecerse, incluso mirando con interés la zona de Punta Bergantín.

"Creo que es un proyecto que, sin duda, va a continuar consolidando y estableciendo a Puerto Plata como una alternativa muy interesante para el mercado", reconoció Maturana al referirse al megaproyecto. "Pero, al margen de Punta Bergantín o no, el interés y el apetito por Hilton de entrar en Puerto Plata está", remarcó.

Además de Puerto Plata, Maturana destacó las iniciativas para debutar Tru by Hilton en el país, con proyectos en fase de diseño y construcción de la marca tanto en Santo Domingo como en Punta Cana.

De igual modo, mencionó la disposición de seguir creciendo en Santiago tras la exitosa recepción del Hotel Santiago by Curio Collection –que ya cumplió su primer año de operaciones– y el hotel Hampton –inaugurado en septiembre pasado–.

Expansión en la región Durante el 2025, Hilton superó los más de 300 hoteles abiertos en 35 países de América Latina y el Caribe, una región donde la marca ha penetrado con fuerza. De hecho, una de cada cinco cadenas hoteleras que se están desarrollando en la región lo hacen bajo esta firma.Más de la mitad de las aperturas del año pasado estuvieron impulsadas por el segmento de lujo y estilo de vida, empujado por turistas que demandan experiencias cada vez más personalizadas y en las que se prioriza la experiencia local. Para este 2026, la compañía ha expandido su portafolio con la inclusión de más de 150 propiedades.