Con la llegada de la Semana Santa, miles de familias acuden a las playas del país para compartir, relajarse y disfrutar de la buena comida. El pescado frito y los tradicionales yaniqueques figuran entre los productos más demandados en estos destinos.

Una familia de cuatro y cinco personas puede gastar alrededor de RD$5,000 en un día de playa. Este monto puede variar según el establecimiento y el tipo de platos elegidos, especialmente cuando se trata de mariscos, cuyos precios suelen ser más elevados que los de las carnes.

En Boca Chica, un comercio ofrece el pescado frito por libra con precios que van desde RD$680 el pargo, RD$850 el mero y RD$950 el chillo. Opciones como el chillo con coco alcanzan los RD$1,050 y el mero en salsa ronda los RD$950.

Otros platos presentan costos más elevados, como la parrillada mixta de langosta y camarones, que se vende en RD$1,300, y la paella de mariscos, cuyo precio asciende a RD$2,200 para dos personas y RD$4,400 para una familia de cuatro. Las bebidas también representan un gasto adicional, con jugos naturales a RD$250, y refrescos 20 onza RD$150 con impuestos.

En otro establecimiento de Boca Chica, el pescado se comercializa por libra con precios como RD$1,600 la orara y RD$1,700 el chillo. También se ofrecen opciones como pechuga de pollo a la parrilla por RD$900 y camarones a RD$1,450, mientras que el yaniqueque mantiene un precio promedio de RD$50.

Las cervezas oscilan entre RD$310 y RD$330, sin incluir el 10 % de propina legal que aplican muchos negocios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-163227-c6b67ecb.jpeg Pescado frito, uno de los platos más buscados por quienes visitan la playa (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-162911-4436893a.jpeg Visitantes llegan con bultos y neveras, llevando su propia comida para evitar gastar de más. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-162912-05e4d2fb.jpeg Entre bultos y fundas llenas de picaderas, así llegan algunos a la playa para evitar gastar de más. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-163234-1-fd5a7fa5.jpeg Menús exhiben una variedad de platos y precios (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ >

En Guayacanes, algunos comercios operan bajo consumo mínimo, estableciendo un gasto obligatorio de RD$3,000 por persona, además de agregar el 10 % por servicio. Allí, el pescado se vende por libra, aumentando su costo según el peso.

Los precios incluyen RD$700 la libra de mero, RD$1,000 el chillo y alrededor de RD$550 la carpita roja.Sin embargo, cuando se preparan en salsa de coco, los costos aumentan: el chillo alcanza RD$1,100, mientras que el besugo y el mero se sitúan en RD$800, y la carpita roja en RD$650.

Entre las opciones más económicas incluyen el chicharrón de pollo y las pechugas, ambos por RD$500. Los camarones se venden en RD$700, mientras que las bebidas como refrescos cuestan RD$90 y el agua de coco RD$250.

En otro negocio de Guayacanes, los pescados fritos tienen un costo de RD$1,300, al vapor con vegetales o preparados en salsa de coco o al ajillo, se venden por libra y ascienden a RD$1,500. El pulpo, tanto a la vinagreta como al ajillo, tiene un precio de RD$1,000, y los camarones se ofertan a RD$800, incluyendo guarnición de papas, tostones y ensalada.

En este establecimiento, las parrilladas se preparan a partir de dos personas. La parrillada de mariscos tiene un costo de RD$2,200, mientras que el pollo teriyaki se comercializa en RD$700.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-164600-0d228bb7.jpeg Vendedora prepara yaniqueques para los visitantes que recorren la playa. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-163232-94283c92.jpeg Vasos listos para servir a los visitantes que llegan a consumir (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-164557-ca396021.jpeg Yaniqueques recién hechos, una de las opciones más accesibles para los visitantes. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-163233-2-4156d59e.jpeg (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-163231-2-177af8c0.jpeg Así luce la playa durante la Semana Santa. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-163233-c82b12b4.jpeg Un trabajador prepara las batidas para los visitantes que buscan refrescarse durante el día (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ >

La pechuga a la plancha, con salsa de pimienta, crema o champiñones, tiene un precio de RD$700.

En caso de desear acompañamientos adicionales, las papas fritas cuestan RD$150, el moro del día RD$200, la ensalada mixta RD$300 y los tostones RD$150.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-43231-pm-ac0c86f8.jpeg Menús en establecimientos de playa reflejan el aumento en los precios de pescados y mariscos. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-43232-pm-fb297b26.jpeg Precios de los menús de comercios en la playa. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ >

En un establecimiento de comida ubicado en Juan Dolio, el pescado de media libra se vende en RD$1,100, mientras que el pescado colorado de una libra y media oscila entre RD$1,000 y RD$1,300. El filete de mero tiene un costo de RD$1,000.

En cuanto a los mariscos, la langosta se comercializa en RD$1,300, los camarones en RD$900, el lambí en RD$900 y el pulpo en RD$800.

Respecto a las carnes, el pollo frito tiene un precio de RD$700, las alitas RD$600, el pollo a la crema RD$800 y la parrillada para cuatro personas alcanza los RD$4,500.

Visitantes optan por llevar alimentos

Ante los precios, muchos visitantes también optan por llevar sus propios alimentos para reducir sus gastos. Es el caso de Maritza Cabrera, quien acudió a la playa la mañana de este Miércoles Santo junto a sus hijas y otros familiares, en un grupo de siete personas.

Explicó que debido al aumento en los precios, decidieron ir preparados y evitar consumir en los establecimientos, donde incluso el alquiler de mesas ronda los RD$700 sin incluir consumo.

"Como vinimos en familia decidimos traer las cosas porque han subido mucho. Es mejor traer las cosas que alquilar. Para ahorrarnos el dinero decidimos traer nuestras cosas", explicó.

El grupo llevó snacks, tostitos, refrescos y jugos, logrando compartir con un gasto aproximado de RD$3,000, además de RD$150 por el parqueo del vehículo. Aseguró que, al tratarse de una actividad en familia, el gasto se hace más llevadero cuando se divide entre todos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-162913-2223d9e0.jpeg Juan Leonardo, visitante en la playa Boca Chica expresa su opinión sobre los precios de la comida. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-164601-0720a2f7.jpeg Salvavidas inflables forman parte de los artículos más utilizados por niños y adultos en la playa. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-163231-1-b8b8cfb9.jpeg Fachada de uno de los establecimientos que ofrece alimentos y bebidas a los visitantes en la playa. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-164602-11296422.jpeg Pelotas, cubetas y otros juguetes son utilizados por niños para jugar en la arena (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-162914-dad3c888.jpeg Visitantes cargan refrescos y otras bebidas para evitar comprar en los establecimientos. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA ) ‹ >

De igual forma, Juan Leonardo, visitó la playa Boca Chica acompañado de cuatro personas también optando por llevar comida desde casa como una alternativa más económica.

Indicó que tuvieron un gasto de RD$5,000, incluyendo la compra de un plato de lambí por RD$500 y RD$200 por el parqueo.

"Optamos por traer la comida, nos sale más económico porque somos personas de bajos recursos. Vinimos a compartir", expresó.

Además de la oferta gastronómica, en Boca Chica también es común la presenciar de vendedores de artículos recreativos para niños, como pelotas, salvavidas y juegos inflables con precios que varían según el tamaño y tipo. Las pelotas se comercializan alrededor de RD$200, los salvavidas oscilan entre RD$230 y RD$300, dependiendo del modelo.