Diez aerolíneas concentraron el 72 % del tráfico aéreo desde y hacia RD en el 2025

Jet Blue encabezó la lista de las aerolíneas que más transportaron pasajeros que llegaron y salieron de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El creciente tráfico aéreo de pasajeros desde y hacia la República Dominicana refleja el dinamismo que ha mantenido como principal destino turístico y centro logístico del Caribe. Solo en el 2025 ingresaron al país 9,779,564 pasajeros, mientras que las salidas hacia su destino de residencia u otros ascendieron a 9,813,227, para un total de 19,592,791 personas movilizadas el año pasado.

Solo diez aerolíneas comerciales transportaron al 72 % de estos pasajeros el año pasado, lo que muestra el peso de su participación en el mercado dominicano. La lista la encabeza la compañía estadounidense Jet Blue, con 3,819,656 pasajeros que volaron con ellos desde y hacia el país, para un crecimiento de 2.11 % con relación a las 3,740,694 personas movilizadas en 2024.

Por detrás de esta compañía figuran otras líneas aéreas como American Airlines, Delta y United Airlines, lo que hace evidente la demanda de las aerolíneas estadounidenses dentro del mercado dominicano, siendo el gigante norteamericano el principal destino emisor de turistas hacia Quisqueya.

Arajet lidera en crecimiento

Arajet –la única aerolínea del listado de origen dominicano– se posicionó como la quinta aerolínea que más transportó pasajeros en vuelos regulares, tras registrar un crecimiento de 36.98 %, pasando de 934,293 personas que volaron hacia y desde la República Dominicana utilizando sus servicios en el 2024 a 1,279,906 en el 2025, compitiendo con las grandes aerolíneas estadounidenses.

En el mercado aéreo local, Arajet es la compañía dominante: su enfoque en operaciones aéreas desde Sudamérica y Estados Unidos ha hecho que concentre actualmente el 85 % del total de pasajeros que viajan en líneas aéreas dominicanas, como subraya la JAC en un informe estadístico publicado recientemente.

La panameña Copa Airlines fue la sexta aerolínea que más transportó pasajeros y la segunda de mayor incremento, con 1,236,833 personas que los eligieron para viajar en el 2025, 12.35 % más que los 1,100,805 pasajeros que entraron y salieron del país con esta compañía en el 2024.

En contraste, la colombiana Avianca registró una leve caída en su volumen de pasajeros, al pasar de 537,331 a 524,837, equivalente a una disminución de 2.32 %, lo que la coloca en una trayectoria opuesta dentro del mismo período.

Por su parte, las aerolíneas canadienses mostraron un comportamiento al alza. Air Transat registró un crecimiento moderado, mientras que Air Canada destacó con un incremento de 15.23 %, al pasar de 435,034 a 501,317 pasajeros, evidenciando una mayor dinámica en la conectividad desde Canadá.

Participación europea en los vuelos chárter

Si bien el 96 % de los pasajeros que ingresaron y salieron por los principales aeropuertos dominicanos lo hicieron a través de vuelos regulares (18,891,084), el país también recibió a 701,707 pasajeros que se movilizaron dentro y fuera de él a través de vuelos no regulares o vuelos chárter.

A diferencia de los vuelos regulares, dominados por líneas aéreas de Estados Unidos, en este segmento hay una participación más destacada de compañías europeas.

Solo la británica TUI Airways transportó al 37 % de los pasajeros en vuelos chárter, con 261,568 personas que reservaron con esta aerolínea el año pasado, para un alza de 6.71 % con relación a las 245,109 personas transportadas en el 2024.

A esta le siguió la suiza Edelweiss Air (con 71,536 pasajeros), que registró un crecimiento de 6.08 % respecto a los 67,434 pasajeros de 2024, equivalente a 4,102 adicionales, y la polaca Polskie Linie Lotnicze (con 50,385), que, en contraste, presentó una caída de 18.15 % frente a los 61,558 pasajeros del año anterior, con 11,173 menos en igual período.

La JAC señala que, en años anteriores, más del 70 % de las principales aerolíneas no regulares tenían su base en Europa, una tendencia que cambió el año pasado, con solo cinco de las principales aerolíneas proviniendo del Viejo Continente.

Red Air destaca en vuelos chárter Dentro de este listado, la dominicana Red Air fue la de mayor incremento en el segmento de vuelos chárter luego de transportar a 28,237 pasajeros el año pasado, para un crecimiento de 297.07 % frente a los 7,117 pasajeros movilizados en el 2024, casi triplicando su volumen. Esto fue gracias a una expansión de los vuelos de esta compañía aérea hacia Curazao.

Los destinos más visitados

Los tres destinos más visitados por los pasajeros que ingresaron y salieron del país se encontraban en Estados Unidos. Nueva York (2,861,583 personas), Miami (1,422,870) y Newark (1,361,099) fueron las ciudades que reportaron el mayor tráfico aéreo del año pasado.

Panamá ocupó el cuarto lugar con Tocumen, donde se encuentra su principal aeropuerto, un destino de conexión clave entre norte, sur y Centroamérica: 1,237,139 pasajeros que estuvieron en el país había pasado o se dirigía hacia ese destino.

La JAC prevé que, junto a Toronto –la quinta ciudad que superó el millón de pasajeros anuales desde y hacia el país, con 1,057,692 personas transportadas en el 2025–, estos destinos tendrían un ritmo de crecimiento que podría aumentar entre ocho y diez veces en los próximos tres años.

El ingreso de nuevas aerolíneas y el crecimiento en la oferta de asientos aupó el crecimiento en destinos como Bogotá, Colombia y San Juan, Puerto Rico el año pasado.