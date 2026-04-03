El tráfico aéreo entre Europa y RD mantiene bajo crecimiento y cierra con 2 % en 2025

Vista de pasajeros caminando frente a un avión de Iberia (una de las aerolíneas españolas que maneja el mayor tráfico de pasajeros europeos desde y hacia el país) en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La movilización de pasajeros europeos hacia y desde la República Dominicana jugó por décadas un papel protagónico en la economía, especialmente para la industria turística como principal beneficiaria. Sin embargo, este vínculo lleva varios años debilitado tras la prolongación de la guerra entre Rusia y Ucrania, que desde 2022 disparó el costo de vida en el Viejo Continente, incluyendo los combustibles y los boletos aéreos.

Por consiguiente, el tráfico aéreo europeo alcanzó los 2,172,458 pasajeros en el 2025, siendo 45,504 más que los 2,126,954 que se movilizaron dentro y fuera de la República Dominicana en el 2024, para una expansión de apenas 2 %, lo que es visto por la Junta de Aviación Civil (JAC) como "un crecimiento lento pero sostenido".

En un informe estadístico, la institución explicó que varios países europeos han visto interrumpidas sus relaciones comerciales con Rusia por el conflicto bélico, lo que les ha obligado a adquirir energía y alimentos a mayores costos en otros mercados, incidiendo negativamente sobre la demanda de viajes y el poder adquisitivo.

Estas limitantes han frenado el crecimiento del tráfico aéreo europeo frente al 19 % de dinamismo que reflejó la llegada y salida de 2,218,562 pasajeros entre la República Dominicana y Sudamérica.

Esta región se afianzó por segundo año consecutivo como el segundo mayor emisor de turistas hacia la República Dominicana, superando por primera vez al Viejo Continente en términos de tráfico aéreo.

¿Desde dónde siguen viajando?

España se mantuvo como el principal mercado europeo en el tráfico aéreo hacia y desde la República Dominicana con 912,177 pasajeros el año pasado, para un crecimiento de 7 % con relación al 2024.

Actualmente, cuatro de las diez aerolíneas de mayor conectividad entre República Dominicana y Europa son españolas: Air Europa, World2Fly, Iberia y Evelop.

El segundo lugar lo ocupó Reino Unido con 354,892 pasajeros, para un aumento del 4 %. Esto, según la JAC, fue una muestra de una demanda estable y niveles sostenidos de conectividad aérea con esta nación europea.

Alemania logró mantenerse como el tercer país de mayor afluencia de pasajeros que entraron y salieron del territorio dominicano, a pesar de registrar una caída de 9 %, tras pasar de 302,186 en el 2024 a 276,208.

En el caso de Francia, este mercado también reflejó una disminución de 6 % en el volumen de pasajeros el año pasado, de 153,414 en 2024 a 144,043 el año pasado.

La inestabilidad política de esta nación y las presiones relacionadas con un incremento de la inmigración –al igual que en Italia– se detallan como factores que derivaron en este resultado.

Por demás, Portugal sumó 86,038 pasajeros al tráfico aéreo europeo hacia y desde el país, para un crecimiento de 7 % al compararse con las 80,274 que viajaron en el 2024, lo que lo coloca en un quinto lugar.

Aerolíneas europeas

Visto por la demanda de las aerolíneas del continente europeo, Air Europa se mantuvo por cuarto año consecutivo como la compañía dominante del tráfico aéreo europeo, alcanzando 368,251 pasajeros en el 2025, para un alza de 6.16 %, seguida de World2Fly con 265,042, 10.84 % más que los 239,132 reportados el año anterior.

TUI Airways, una de las líneas aéreas más importantes del Reino Unido, transportó a 261,230 pasajeros el año pasado –16,121 más que en 2024–, para un aumento de 6.58 %, mientras que la española Iberia movilizó a 221,484, 6.57 % más que en el 2024, cuando fuera la aerolínea elegida por 207,830 pasajeros para ingresar y salir del país.

Así, estas compañías se colocaron en un tercer y cuarto lugar, respectivamente.

El comportamiento de las demás aerolíneas fue mixto en el 2025, con la italiana Neos como una de las pocas que mantuvo crecimiento, mientras que las alemanas Condor Flugdienst y Eurowings Discover, la francesa Air Caraïbes y la británica British Airways registraron descensos moderados, manteniéndose todas entre las diez principales líneas aéreas que incidieron en el flujo aéreo proveniente de Europa.

Destinos que lideran el tráfico aéreo

Entre los principales destinos de Europa en 2025, destacaron los aeropuertos de:

Madrid-Barajas ( 905,379 pasajeros )

( ) Frankfurt (265,809)

(265,809) Londres-Gatwick (205,965)

(205,965) París-Orly (140,015)

(140,015) Manchester-Ringway (116,057 pasajeros).