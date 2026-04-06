República Dominicana alista su participación para Tradeshow de Miami

El sector turístico de la República Dominicana busca hoy reforzar su presencia en los países emisores de turistas desde América Latina, Estados Unidos y Canadá durante la celebración de la cuarta versión de la Feria Tradeshow, que realiza el Ministerio de Turismo en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

La institución informó que ya han sido concertadas más de 2,000 citas para reuniones de negocios durante la realización del evento, en el cual participarán más de 100 coexpositores.

La actividad está pautada para iniciar a las 8:30 de la mañana en el centro de convenciones de Miami Beach, con la presencia de touroperadores, agentes de viajes, representantes de líneas aéreas y otros actores del sector en el continente.

Acuerdos y talleres

Además de firmas de acuerdos, se desarrollarán actividades de capacitación, secciones especiales de presentaciones y actividades culturales, según adelantó el ministerio a través de una nota de prensa.

Tras definir el Tradeshow de Miami como "el mayor evento comercial turístico de la República Dominicana en el extranjero", el ministro David Collado, afirmó que la actividad reconfirma el liderazgo de la industria turística nacional en Las Américas.

"Estamos seguros de que este año superaremos los tres anteriores, garantizando más inversiones, más empleos en el sector, más habitaciones y una mayor conectividad", declaró Collado.

Recordó que Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica aportan más del 75 % de los turistas que visitan cada año los destinos dominicanos, que solo en 2025 recibió 11.6 millones de visitantes.