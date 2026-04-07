Collado: "La República Dominicana no tiene una sola señal de que el turismo vaya hacia la baja"

El ministro de Turismo David Collado durante la DR Tradeshow 2026 en Miami. ( PABLO GARCÍA )

El sector turístico dominicano está aprovechando la crisis de seguridad en Medio Oriente, derivada de la guerra, para aumentar los vuelos provenientes de Europa. Sin embargo, la situación mantiene a funcionarios vinculados a esa actividad en un monitoreo constante, previéndose un impacto, principalmente por el incremento del combustible de aviación.

Así lo indicó este martes el ministro de Turismo, David Collado, quien afirmó que, a pesar del conflicto bélico, "la República Dominicana no tiene una sola señal de que el turismo vaya hacia la baja".

"Al día de hoy lo que tenemos son señales positivas. Acabamos de tener el mejor mes de marzo de la historia, con un crecimiento de doble dígito y el mes de abril proyecta igual. El trabajo que hemos realizado en los últimos cinco años ha encontrado a la República Dominicana, en este momento de crisis, en su mejor posicionamiento con relación a los países del Caribe", declaró.

Collado se refirió en esos términos durante la inauguración de la DR Tradeshow 2026, feria que se celebra en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Allí, reveló que hay vuelos del mercado europeo que anteriormente iban a otros países, que se están relocalizando hacia los destinos nacionales, citando el caso de la aerolínea alemana Condor, que adicionó tres frecuencias más.

Sin embargo, manifestó que la situación hay que "llevarla con cautela", añadiendo que es una crisis y que el aumento de los combustibles "en algún momento nos puede afectar".

"Por eso estamos aquí hoy, afianzando nuestras relaciones con los vuelos de corta distancia. Aquí (en la feria) estamos cerrando (negocios) con agentes de Puerto Rico, de Colombia, de Canada también, para afianzar nuestra estrategia con los vuelos de corta distancia", puntualizó.

El funcionario destacó que, de los países competidores del Caribe en materia turística, República Dominicana se encuentra en el mejor momento.

Preocupación

El titular de Turismo reconoció como una gran preocupación la operatividad de las aerolíneas dominicanas ante el alza del costo de los hidrocarburos.

"Con este aumento del combustible se les hace difícil competir y les afecta económicamente. Ya tuvimos un primer encuentro, la semana próxima vamos a tener un encuentro encabezado por el presidente de la República (Luis Abinader) con las aerolíneas dominicanas para ver cómo lo apoyamos en esto", informó.