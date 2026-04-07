Los hoteles de Puntacana Resort obtienen certificación Green Key por su gestión sostenible

Ejecutivos de Puntacana Resort y de la Fundación Grupo Puntacana sostienen las certificaciones. De izquierda a derecha: Miguel Cruz, Rocío Mora, Noemí Marcelo, Jake Kheel, Cesarina Aquino, Jordi Fijols y Carolina Grisanty. ( FUENTE EXTERNA )

Tres hoteles de Puntacana Resort recibieron la certificación Green Key para el período 2025-2026, una de los reconocimientos más importantes en materia de turismo sostenible global, que destaca a los establecimientos turísticos comprometidos con la implementación de buenas prácticas y la reducción del impacto al medioambiente.

El aval otorgado a los hoteles Tortuga Bay Puntacana, The Westin Puntacana Resort y Four Points by Sheraton Puntacana ocurrió tras a un proceso de evaluación que verificó el cumplimiento de estándares ambientales estrictos.

Como resultado, Four Points by Sheraton Puntacana Village obtuvo una puntuación de 92.95 %, The Westin Puntacana Resort alcanzó 91.05 %, y Tortuga Bay Puntacana fue aprobado con una puntuación de 90.85 %.

La certificación también fue posible por los esfuerzos integrados en materia de sostenibilidad liderados por la Fundación Puntacana, la organización sin fines de lucro de Grupo Puntacana que impulsa iniciativas orientadas al bienestar de las comunidades y a la preservación del entorno natural.

¿Qué es Green Key? Green Key es un programa internacional impulsado por la Fundación de Educación Medioambiental (FEE, por sus siglas en inglés) y está coordinado por el Instituto de Derecho Medioambiental de la República Dominicana (Idard).Actualmente, la certificación está presente en más de 70 países y en miles de establecimientos turísticos en todo el mundo.

Criterios evaluados

Entre los criterios evaluados se incluyen la gestión eficiente del agua y la energía, la reducción y manejo responsable de residuos, el uso adecuado de productos químicos, la protección de los recursos naturales y la implementación de buenas prácticas ambientales en las operaciones hoteleras, incluyendo alimentos y bebidas.

El programa también promueve la educación ambiental de colaboradores, huéspedes y comunidades, fomentando una mayor conciencia sobre el desarrollo sostenible dentro de la industria turística.

Este enfoque busca que las operaciones hoteleras no solo reduzcan su impacto ambiental, sino que también generen un efecto positivo en la cultura organizacional y en la experiencia de los visitantes.

Con estas certificaciones, los hoteles de Puntacana Resort continúan fortaleciendo su compromiso con un modelo de turismo responsable y sostenible, alineado con la protección del medio ambiente y la promoción de buenas prácticas en el sector de la hospitalidad.

Estas iniciativas forman parte de una visión más amplia orientada a preservar los recursos naturales de la región y a impulsar un desarrollo turístico que combine calidad, innovación y responsabilidad ambiental.