República Dominicana firma 15 acuerdos de turismo en Miami

El sector turístico dominicano está aprovechando la crisis de seguridad en Medio Oriente, derivada de la guerra, para aumentar los vuelos provenientes de Europa. Sin embargo, la situación mantiene a funcionarios vinculados a esa actividad en un monitoreo constante, previéndose un impacto, principalmente por el incremento del combustible de aviación.

Así lo indicó ayer el ministro de Turismo, David Collado, quien afirmó que, a pesar del conflicto bélico, "la República Dominicana no tiene una sola señal de que el turismo vaya hacia la baja".

"Al día de hoy lo que tenemos son señales positivas. Acabamos de tener el mejor mes de marzo de la historia, con un crecimiento de doble dígito, y el mes de abril proyecta igual. El trabajo que hemos realizado en los últimos cinco años ha encontrado a la República Dominicana, en este momento de crisis, en su mejor posicionamiento con relación a los países del Caribe", declaró.

Sin embargo, reconoció que la situación hay que "llevarla con cautela", añadiendo que es una crisis y que el aumento de los combustibles "en algún momento" podrá afectar.

Reconoció como una gran preocupación la operatividad de las aerolíneas dominicanas ante el alza de los hidrocarburos. "La semana próxima vamos a tener un encuentro, encabezado por el presidente de la República (Luis Abinader), con las aerolíneas dominicanas, para ver cómo las apoyamos en esto", informó.

Logros en Tradeshow

La República Dominicana firmó ayer 15 acuerdos comerciales o de promoción en materia de turismo para continuar impulsando actividades dentro de ese sector, entre ellas la de cruceros, durante la celebración de la cuarta versión de la feria RD Tradeshow 2026. En el evento también se anunciaron nuevas frecuencias aéreas hacia el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Collado declaró al cierre del evento que se logró reasegurar un flujo de más de tres millones de pasajeros hacia el país desde el continente americano para este año.

"Con el mercado canadiense aseguramos asientos con (la aerolínea) Air Transat, que subió más de tres vuelos semanales a la República Dominicana. Air Canada también aumentó sus vuelos. Aeromexico agregó dos nuevas frecuencias a Punta Cana, que se añaden a las 14 que tiene a la semana", destacó.

El ministro, al dar los resultados de los acuerdos alcanzados en la feria, indicó que México registra un crecimiento del 52 % en la llegada de pasajeros al país en lo que va de 2026, añadiendo que el año pasado se movilizaron 170,000 turistas mexicanos.

Destinos estratégicos

Ante la incertidumbre mundial que está generando la guerra en Medio Oriente sobre la economía global, Collado manifestó que se están enfocando en reafirmar los destinos de corta distancia. No obstante, resaltó que la aerolínea alemana Condor agregó tres nuevas frecuencias adicionales a la semana hacia el país.

"También hicimos acuerdos con ALG, que es el turoperador más fuerte en los Estados Unidos hacia República Dominicana, que mueve 400,000 personas al año, y reafirmamos ese acuerdo. Hoy reafirmamos acuerdo con lo que es turismo de lujo: (red de agencias de viaje) Virtuoso y Signature. Lo que nos está ayudando a posicionar al país es nuestro turismo de lujo", resaltó.

El titular de Turismo dijo sentirse satisfecho con los resultados alcanzados en la feria turística, señalando que más de 1,000 agentes de viaje y touroperadores extranjeros estuvieron presentes y más de 100 empresas del sector turístico dominicano, logrando 2,000 reuniones de negocios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/imagen-whatsapp-image-2026-04-07-at-63849-pm1-e0916ece.jpg Ministro Collado firma un acuerdo durante el Tradeshow. (FUENTE EXTERNA)

Otros convenios Además de los citados convenios, el Ministerio de Turismo suscribió acuerdos con MSC Cruceros, con las agencias Viajes el Corte Inglés México y Price Travel. También, se firmaron pactos con tres empresas brasileñas: Best Buy, operador mayorista; el touroperador Orinter y Agaxtur, con los cuales se busca impulsar la llegada de visitantes desde esa nación suramericana a los destinos dominicanos. En el evento estuvieron presentes empresarios y directivos del sector turístico nacional, entre ellos el presidente del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri; el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana, Juan Bancalari; y Víctor Pacheco, CEO de la aerolínea Arajet, entre otros.