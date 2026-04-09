Turismo dominicano sigue escapando a los efectos de la guerra

El conflicto bélico en Medio Oriente ha tendido un manto de incertidumbre sobre la economía mundial, una situación de la cual no escapa la República Dominicana. El turismo, uno de los sectores de relevancia para el país, mantiene hasta el momento expectativas positivas ante la crisis que, a juicio de directivos y empresarios del sector, aunque ya se ha traducido en aumentos de los boletos aéreos, no se ha reflejado en un freno al crecimiento de la actividad.

El enfrentamiento militar en Medio Oriente, una de las zonas productoras de petróleo, ha provocado un aumento en el precio de los derivados del crudo, incluyendo el combustible de aviación, principal método de transporte de los turistas.

Víctor Pacheco, CEO de la aerolínea Arajet, explicó que el combustible representa el 40 % del costo de operación y que esa cifra, producto de la guerra, se ha incrementado en 70 %.

"No hay manera posible de transferirle al pasajero el aumento del combustible. Hicimos un incremento de un 10 % inicialmente y la demanda bajó un 25 %. Los vuelos de hoy, de mañana y la semana que viene están dejando pérdidas, pero la empresa está obligada a hacerlos. Si sigues aumentando (el costo del ticket) nadie va a viajar", declaró Pacheco.

Los aeropuertos

Frank Elías Rainieri, presidente del Grupo Puntacana, empresa operadora del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, aunque destacó el crecimiento en la llegada de turistas al país en marzo y un comienzo positivo en abril, consideró que el conflicto puede tener un gran impacto en el mundo, ocasionando una recesión económica y provocar que Europa enfrente una escasez de combustible para aviones.

"Ya hay ciudades en Inglaterra que sus aeropuertos están registrando dificultades para tener combustible de avión. Automáticamente esto limita la capacidad de los aviones para desplazarse por el mundo", indicó Rainieri.

Resaltó que en marzo pasado el turismo creció un 14 % mientras que "abril está registrando un crecimiento gigantesco". Agregó que, para el verano, producto del conflicto, varias líneas aéreas europeas han decidido cambiar sus vuelos hacia Grecia, Turquía, Egipto o países de Medio Oriente a los destinos dominicanos.

"Podemos tener un riesgo de un verano complicado por las cosas que están pasando, pero estoy seguro que será un buen verano porque lo que se ha hecho en los últimos cinco años ahora es que se están viendo esos frutos", puntualizó.

Sobre el costo de los boletos aéreos, reconoció que ha habido un aumento por el alza de los hidrocarburos y por la demanda que está experimentando el turismo dominicano. "Punta Cana no tiene asientos disponibles casi. Eso hace que el que compre de último minuto pague un precio muy alto", señaló.

Sector hotelero

El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari, coincidió con Rainieri al manifestar que el sector turístico nacional "vive su mejor momento".

Empresas inmobiliarias El presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (Adeti), Andrés Marranzini, ve la actual situación como una oportunidad que el país pudiera aprovechar. "Tuvimos una experiencia similar con el cierre del norte de África hace años, y México, Jamaica y República Dominicana consiguieron un tráfico importante de turismo que era de Marruecos, que en un momento estuvo involucrado en una tensión bélica", apuntó. Ahora, debido a la reconstrucción en Jamaica, afectada por un huracán en 2025, y a los retos internos de México, el país se convierte en un destino interesante.