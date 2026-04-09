FL Technics dará mantenimiento a aeronaves de JetBlue en nuevo centro en Punta Cana

Las instalaciones de FL Technics en Punta Cana se encuentran en fase de finalización. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa FL Technics, especializada en soluciones de mantenimiento aeronáutico, informó que prestará servicio a las aeronaves de JetBlue en su futura planta en Punta Cana, como parte de un acuerdo que refuerza las operaciones de ambas compañías en la República Dominicana y consolida al destino como un punto estratégico para la aviación en el Caribe.

El contrato marca un paso importante a medida que la nueva planta de FL Technics se acerca a su finalización y refleja la apuesta conjunta por desarrollar capacidades locales en la industria aeronáutica.

Inversión y empleo

La instalación forma parte de una inversión conjunta de 70 millones de dólares entre FL Technics y Grupo Puntacana.

La infraestructura se está construyendo en tres fases para aumentar gradualmente la capacidad. Inicialmente, la planta creará alrededor de 300 empleos técnicos y de apoyo especializados, con planes para añadir hasta 2,000 puestos en los próximos años.

Se espera que la planta de Punta Cana preste servicios tanto a aerolíneas como a empresas de arrendamiento de aeronaves, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y elevar los estándares de confiabilidad en la región.

Su ubicación próxima al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, uno de los más transitados del Caribe, busca reducir la necesidad de que las aerolíneas envíen sus aeronaves fuera de la región para su mantenimiento, ahorrando tiempo y recursos.

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El primer cliente

"El primer cliente es realmente especial. Siempre será recordado como la primera aerolínea que confió en nosotros con su activo más valioso: sus aeronaves", afirmó el director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de FL Technics Group, Žilvinas Lapinskas.

"Esto es más que un contrato; es una cuestión de confianza y responsa

bilidad. Por eso me complace que nuestro primer cliente en Punta Cana sea JetBlue, un socio innovador, altamente eficaz y comprometido con la calidad, y una de las aerolíneas más confiables de la región", agregó Lapinskas, quien explicó -en nota de prensa- que ambas empresas comparten los mismos valores y proyecciones hacia el futuro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/e461dcbe-577c-47e7-9dff-4f1e9780bc4b-414466fd.jpg Žilvinas Lapinskas,director ejecutivo deFL Technics Group. (FUENTE EXTERNA)

Impulso a la aviación local

El acuerdo también refuerza la presencia de JetBlue en el país, que lo considera uno de sus mercados clave.

Al tratarse de la aerolínea que más transporta pasajeros entre Estados Unidos y la República Dominicana, los servicios de mantenimiento a nivel local le permitirán programar inspecciones y reparaciones de forma más eficiente, y centrarse en operaciones más seguras y confiables para sus clientes.

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos de ambas compañías por fortalecer la industria aeronáutica en el Caribe, facilitando el mantenimiento cercano a las rutas y generando beneficios para aerolíneas, economías locales y pasajeros.