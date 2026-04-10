Samaná Bayport recibe 22 cruceros y cerca de 50,000 visitantes en su primera temporada

Cruceristas desembarcan en Samaná tras la apertura de la nueva terminal portuaria. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El puerto de cruceros Samaná Bayport inició sus operaciones con un importante impulso para el turismo al registrar la llegada de 22 embarcaciones y alrededor de 50,000 cruceristas desde diciembre de 2025.

Este viernes, la apertura oficial de su primera etapa coincidió con la llegada del crucero número 22, el Aida Blue, con unos 3,000 pasajeros a bordo.

La terminal representa una alternativa para fortalecer la oferta turística en la región Nordeste. Para el próximo período, se proyecta la recepción de 45 cruceros y cerca de 90,000 visitantes.

Este puerto tuvo una inversión de alrededor de 10 millones de dólares. Sin embargo, esta es la primera de tres etapas en las que se proyecta ejecutar, de manera global, hasta 22 millones.

Desarrollado por el Consorcio Temarsam, Samaná Bayport fue concebido como una infraestructura portuaria y turística integral, con capacidad para atender hasta tres cruceros simultáneamente y recibir hasta 10,000 pasajeros por día, lo que equivale a un potencial de más de tres millones de visitantes al año.

En términos económicos, se estima que cada crucerista gasta en promedio 98 dólares durante su visita, lo que representa un impacto directo relevante para la economía local, beneficiando a comerciantes, guías turísticos, emprendedores y prestadores de servicios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/whatsapp-image-2026-04-10-at-30853-pm-ded4724c.jpeg Infraestructura del puerto busca fortalecer la economía local y el turismo en el Nordeste. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/whatsapp-image-2026-04-10-at-32037-pm-70e5705b.jpeg Vista general del puerto Samaná Bayport durante el inicio de sus operaciones. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) ‹ >

Además de su función como terminal de cruceros, el complejo incorpora una oferta diversificada que incluye áreas comerciales, restaurantes, club de playa, piscina, zonas recreativas, áreas verdes, centro de información turística, transporte para excursiones y servicios de apoyo, lo que amplía la experiencia del visitante y fomenta el consumo local.

El diseño del proyecto prioriza la integración con la comunidad, permitiendo que los cruceristas accedan fácilmente a la oferta gastronómica, cultural y comercial de Santa Bárbara de Samaná y zonas cercanas como Cayo Levantado, Los Haitises, Las Galeras y El Salto del Limón.

Samaná Bayport está dotado de tecnología de muelle tipo SeaWalk —plataforma flotante— que permite la operación de embarcaciones de gran tamaño, junto con un sistema de fondeo para otras dos naves mediante tenders, posicionando a Samaná como un destino competitivo dentro del Caribe

Durante su construcción, el proyecto generó aproximadamente 150 empleos directos y 500 indirectos, mientras que en su fase operativa se estiman 100 empleos directos y 600 indirectos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/whatsapp-image-2026-04-10-at-30852-pm-2-ebe931c6.jpeg Sombreros, banderas y colores que resaltan la identidad dominicana en la bienvenida a los visitantes (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Inversión en Samaná supera los US$ 1,800 millones

El ministro de Turismo, David Collado, valoró la importancia del proyecto para el turismo dominicano e informó que el Ministerio de Turismo ha destinado más de 1,800 millones de pesos en obras para el desarrollo de Samaná.

Entre las principales intervenciones, el funcionario destacó la reconstrucción del malecón de Santa Bárbara de Samaná, con una inversión de 557 millones de pesos.

Según las autoridades, esta obra solucionó problemas históricos de inundaciones en la zona mediante la implementación de un sistema de drenaje pluvial.

Asimismo, el Ministerio de Turismo ejecutó la rehabilitación de espacios públicos clave, incluyendo el Parque La Glorieta y su entorno, con una inversión de 27 millones de pesos, así como la restauración de la iglesia Santa Bárbara, también con 27 millones, y la intervención del Parque Duarte, con una inversión de 57 millones de pesos.

Collado reiteró que el país atraviesa uno de los mejores momentos del sector turístico, señalando que en febrero se registró la llegada de 1.2 millones de visitantes, con un crecimiento del 9 %, mientras que en marzo el incremento fue del 14 %.

En cuanto al turismo de cruceros, indicó que la República Dominicana ocupa el tercer lugar en el Caribe, solo por detrás de Bahamas, con tres millones de cruceristas recibidos el año pasado y una proyección de crecimiento del 22 % para este año.

Acto de inauguración

Este viernes se celebró la inauguración de la primera etapa del puerto Samaná Bayport, en una actividad encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al ministro de Turismo, David Collado; el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez; y el presidente del Consorcio Temarsam, Alexander Schad.

Las autoridades destacaron que esta infraestructura fortalece la diversificación del turismo en la República Dominicana y promueve un modelo sostenible que impulsa el desarrollo local.

Durante el acto, el presidente del Consorcio Temarsam, Alexander Schad, resaltó que este desarrollo representa una oportunidad directa para el crecimiento de Samaná.

"La infraestructura que hoy inauguramos es la base, pero son ustedes los que van a darle vida a este lugar. El turista que llegue aquí va a recordar la experiencia que juntos le ofrezcamos. Juntos es como se hace grande un destino", dijo.

De su lado, Jean Luis Rodríguez destacó que Samaná Bayport fue concebido como un proyecto integral por fases, con el objetivo de consolidar a la provincia como un destino competitivo, sostenible y generador de oportunidades.

Rodríguez subrayó que esta obra representa el resultado de la planificación y ejecución efectiva, recordando que el proyecto permaneció estancado durante años hasta su reactivación y culminación en la actual gestión.

Resaltó: "hoy entregamos una terminal completamente funcional, moderna y preparada para operar. Aquí no hay improvisación ni desviación".