Puntacana Resort anuncia construcción de dos nuevas canchas de polo

Puntacana Resort anunció la construcción de dos nuevas canchas de polo como parte de la ampliación del Puntacana Polo Club, consolidando su apuesta por el crecimiento de esta disciplina en el Caribe y elevando su propuesta deportiva y social.

Esta iniciativa contempla el desarrollo de canchas diseñadas bajo estándares internacionales, lo que permitirá acoger partidos de mayor nivel competitivo, así como ampliar la agenda de torneos dentro del resort, posicionándolo como un escenario clave para el polo en la región.

El proyecto también incluye nuevas caballerizas e instalaciones complementarias, concebidas para respaldar el crecimiento del club, garantizar una operación eficiente y responder a las exigencias del polo de alto nivel.

Expansión del Puntacana Polo Club

El Puntacana Polo Club se proyecta como punto de encuentro para jugadores, aficionados y visitantes, elevando esta disciplina como una expresión de elegancia, tradición y dinamismo.

Con esta iniciativa, Puntacana Resort reafirma su visión de desarrollar propuestas que conectan el deporte con el lujo contemporáneo, consolidando al destino como un referente para el crecimiento del polo en el Caribe.

Puntacana Resort es un destino líder en el Caribe, reconocido por su propuesta integral que combina hospitalidad de lujo, desarrollo inmobiliario, oferta gastronómica, experiencias deportivas y un firme compromiso con la sostenibilidad. Su visión se centra en crear experiencias memorables en armonía con el entorno natural, posicionándose como referente del turismo de alto nivel en la región.