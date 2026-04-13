El turismo sale ileso de efectos de la guerra del Golfo y alcanza 3.7 millones de visitantes a marzo

El Ministerio de Turismo compartió este lunes las estadísticas del primer trimestre del 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Ministerio de Turismo aseguró este lunes que el turismo dominicano ha continuado en una posición sólida en el Caribe, "sin ninguna señal" de verse afectado por la crisis global derivada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán –un conflicto que ha aumentado los precios de los combustibles y ya está teniendo repercusiones sobre el costo de los boletos aéreos a nivel global–.

Al presentar las estadísticas en una rueda de prensa, el ministro David Collado afirmó que el país recibió a 1,305,866 visitantes solamente en marzo, para un crecimiento de 14.0 % respecto a los 1,145,788 visitantes registrados en marzo pasado.

De este modo, la República Dominicana acumuló la llegada de 3,710,374 visitantes entre enero y marzo del 2026, para un incremento de 10.8 % con relación al primer trimestre del 2025, de acuerdo al Ministerio de Turismo, que destacó que ingresaron más de 1.4 millones de viajeros si se le compara con el 2019, año prepandemia.

De ese total, se registraron 2,603,777 turistas que se movilizaron vía aérea en los primeros tres meses del 2026, 12.2 % más que en los primeros tres meses del 2025. De su lado, las llegadas de cruceristas totalizaron 1,106,597, para un aumento de 7.6 % con relación a igual período del año pasado.

"Cuando (las aerolíneas) miran al Caribe, están viendo a la República Dominicana sólida, con estabilidad política, estabilidad económica y con un turismo en franco crecimiento; eso nos está ayudando", manifestó Collado al referirse a si los efectos de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán habían impactado a la industria local.

Expresó que, por el contrario, más aerolíneas están interesadas en seguir aumentado sus vuelos al país. En efecto, solo marzo registró 7,058 vuelos, 553 más que en marzo del año pasado (cuando habían 6,505 vuelos), para un incremento de 8.5 %.

Así, la República Dominicana totalizó 19,840 vuelos entre enero y marzo de este año, para un alza de 10.8 %.

Llegada de pasajeros

De los 1,305,866 visitantes que llegaron en marzo, 953,758 fueron pasajeros que se movilizaron vía aérea, un 16.9 % más que en 2025, de los cuales 831,998 fueron extranjeros y 121,760 fueron dominicanos étnicos. Así, el turismo dominicano viene reflejando cuatro meses consecutivos por encima de la barrera de los 800,000 turistas en el segmento aéreo.

Las terminales aéreas del país dieron la bienvenida a 953,758 pasajeros, un 16.9 % más que en 2025, de los cuales 831,998 fueron extranjeros y 121,760 fueron dominicanos étnicos. Así, el turismo dominicano viene reflejando cuatro meses consecutivos por encima de la barrera de los 800,000 turistas en el segmento aéreo.

Aunque el 45 % de los pasajeros provino desde Estados Unidos y el 23 % desde Canadá (sumando 34,050 y 27,114 turistas más solo desde estos dos destinos), América Latina sigue expandiendo su participación. En marzo llegaron más turistas desde Colombia y México, ambos mercados con un crecimiento del 62 % si se le compara con marzo del 2025, seguidos de Perú (31 %) y Argentina (20 %).

También se destaca la recuperación de mercados europeos como Alemania, que tuvo un crecimiento del 36 % solo en marzo, seguido de Francia y Reino Unido, desde donde el país recibió un 17 % más de pasajeros vía aérea.

A nivel regional, América del Norte concentró el 72 % de los visitantes extranjeros en marzo, seguida por América del Sur (13 %) y Europa (11 %), mientras que Centroamérica y el Caribe aportaron un 4 %, marcando el peso del mercado norteamericano en el flujo turístico hacia el país.

Ingreso por aeropuertos

El Aeropuerto de Punta Cana concentró el 64 % de las llegadas aéreas en marzo (612,239 turistas), seguido por Las Américas, con un 18 % (173,384) y el Cibao, con un 9 % (85,672).

El 6 % de los pasajeros vía aérea ingresó por el Aeropuerto de Puerto Plata (58,552), mientras que La Romana y Samaná registraron ambos el 1 % de las llegadas, con 12,667 y 9,680 pasajeros, respectivamente.

En términos de conectividad, el país registró 19,840 vuelos en el primer trimestre, reflejando un aumento de 10.8 % frente a 2025.

Gracias a esta afluencia, la ocupación hotelera general rondó el 86 % en marzo, mientras que la ocupación en los resorts alcanzó el 91 %.

Llegada de cruceristas

En marzo, arribaron 352,108 cruceristas al país –siendo la primera vez que este mes supera los 350,000 pasajeros–, lo que reflejó un crecimiento de 8.1 % con relación al 2025 y de hasta un 213.7 % con relación al 2019, enfatizó Collado.

Durante ese período, los puertos de Taíno Bay concentraron el 47 % de las llegadas de cruceristas (166,141 pasajeros), seguido por Amber Cove con 29 % (103,758) y La Romana, con el 12 % (43,520).

En tanto, Samaná e Isla Catalina recibieron ambos un 3 % de las llegadas de pasajeros vía marítima (con 11,795 y 10,606, respectivamente) mientras que Cabo Rojo y Santo Domingo concentraron ambos un 2 % de las llegadas (con 8,214 y 8,074 cruceristas).