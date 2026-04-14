Arajet realiza la primera edición de "Piloto por un día" en el Aeropuerto de Punta Cana

Giovanni Rainieri (centro, izq.) y José Gregorio Cabrera (centro, der.) junto con el grupo de estudiantes que vivió la experiencia "Piloto por un día" en el Aeropuerto de Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea dominicana Arajet realizó por primera vez en Punta Cana su programa de responsabilidad social "Piloto por un Día", una iniciativa diseñada para inspirar a las nuevas generaciones y acercarlas al mundo de la aviación.

En esta edición, la compañía recibió a un grupo de adolescentes del Politécnico Ann & Ted Kheel, quienes tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia en las operaciones de Arajet en el Aeropuerto de Punta Cana.

Durante la jornada, los estudiantes conocieron de primera mano el funcionamiento de una aerolínea, explorando áreas clave como operaciones de vuelo, mantenimiento, atención al cliente y procesos aeroportuarios.

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Conocer la industria aeronáutica

La actividad permitió a los jóvenes comprender el rol de cada equipo dentro de la industria aeronáutica, así como descubrir las diversas oportunidades profesionales que ofrece este sector en crecimiento en la República Dominicana.

El director operaciones airside del Aeropuerto de Punta Cana, Giovanni Rainieri, manifestó el interés de la terminal aérea en abrir espacio para que las nuevas generaciones descubran todo lo que hace posible la aviación.

"Recibir a los estudiantes del Politécnico Ann & Ted Kheel, muchos de ellos formándose en áreas técnicas como la reparación de aeronaves, nos llena de entusiasmo porque confirma que el talento del futuro ya se está preparando hoy", manifestó Rainieri de acuerdo a una nota de prensa.

Valoró que iniciativas como "Piloto por un día", de Arajet, le permitan conocer de primera mano la industria.

De su lado, el vicepresidente de Comunicación de Arajet, José Gregorio Cabrera, manifestó que Arajet cree en el poder de la educación y en la importancia de acercar a los jóvenes a experiencias que puedan transformar su futuro.

"´Piloto por un día´ les muestra cómo funciona una aerolínea para motivarlos a considerar la aviación como una opción de carrera", agregó.

La iniciativa está enfocada en generar un impacto positivo en las comunidades donde opera, promoviendo la inclusión, la educación y el desarrollo del talento local, además de apostar al crecimiento del capital humano y al fortalecimiento de la industria aeronáutica local.